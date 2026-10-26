Aktorka przeżyła ogromną stratę. Opowiedziała o żałobie. "Zlewasz się ze śmiercią"

Marianna Gierszewska przełamuje tematy tabu

Marianna Gierszewska to polska aktorka, pisarka i aktywistka społeczna. Pochodzi z rodziny o artystycznych tradycjach - jest córką aktora i reżysera Macieja Kowalewskiego oraz aktorki Edyty Torhan. Zyskała popularność dzięki roli w serialu "Barwy szczęścia". Zagrała również u boku Agaty Kuleszy w serialu "Pułapka". W serialowej trylogii "Rojst" wcieliła się w Kingę Matwiejską.

Miała 15 lat, gdy zdiagnozowano u niej zapalenie jelita grubego. Choroba miała bardzo agresywny charakter. W 2016 roku przeszła operację, podczas której założono jej stomię, czyli tzw. sztuczny odbyt.

Marianna Gierszewska od kilku lat przełamuje tematy tabu, głośno mówi o swoim schodzeniu oraz życiu ze stomią. Z czasem coraz większą część swojej działalności poświęciła pisaniu, rozwojowi osobistemu i edukowaniu innych. Pogłębia również swoją wiedzę z zakresu psychologii.

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Marianna Gierszewska opowiedziała o poronieniu. Przejmujący opis żałoby

W październiku 2020 poślubiła Miłosza Gierszewskiego, a rok później powitali na świecie syna Ignacego. Aktorka razem z mężem rozwija projekty związane ze zdrowiem, psychologią i rozwojem osobistym.

Gierszewska aktywnie działa w sieci. Często porusza tematy związane z macierzyństwie. W najnowszym wpisie podzieliła się z internautami niezwykle osobistym przeżyciem. Aktorka wyznała, że kilka miesięcy temu poroniła.

W lato tego roku straciliśmy ciążę.Kiedy liście na drzewach były soczyście zielone, my przechodziliśmy przez żałobę.Żadna ilość życia dookoła mnie nie mogła oddać mi tamtego.Czas się zatrzymał, chociaż serce biło dalej.I nie wiem jeszcze jak to opisać słowami. Może próbując jedynie; bo pożegnania i żałoba nie rozwiązują się w głowie.Żałoba to płacz i jęk ciała. To zgoda na zlanie się na chwilę, na moment ze śmiercią - napisała.

Szczere wyznanie Marianny wywołało falę wsparcia w komentarzach. Wiele kobiet również postanowiło podzielić się swoimi doświadczeniami.

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