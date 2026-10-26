Kto prowadzi galę Złotej Piłki? Kim jest Kate Scott? [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-26 16:47

Gala Złotej Piłki 2026, która odbywa się 26 października w londyńskim London Palladium, prowadzą Kate Scott oraz Thierry Henry. To historyczna, 70. edycja prestiżowego wyróżnienia „France Football”, po raz pierwszy zorganizowana w stolicy Anglii.

Kate Scott, urodzona 8 września 1981 w Manchesterze jako Kate Giles, wcześniej znana jako Kate Abdo, to brytyjska dziennikarka i prezenterka sportowa o międzynarodowej renomie. Obecnie jest twarzą relacji z Ligi Mistrzów UEFA w amerykańskiej stacji CBS Sports, gdzie razem z Thierym Henry’m, Jamie Carragherem i Micahaem Richardsem prowadzi program UEFA Champions League Today. Ich swobodna, pełna humoru współpraca stała się fenomenem w mediach społecznościowych.

Kim jest Kate Scott, prowadząca galę Złotej Piłki?

Kate Scott mówi biegle po angielsku, francusku, hiszpańsku i niemiecku, co pozwala jej swobodnie prowadzić międzynarodowe wydarzenia. Studiowała języki europejskie na University of Salford oraz tłumaczenia na Uniwersytecie w Maladze. W karierze pracowała m.in. dla Deutsche Welle, CNN, Sky Sports i Fox Sports. Galę Złotej Piłki prowadzi już po raz czwarty – wcześniej w 2014, 2015 i 2025 roku (wtedy z Ruudem Gullitem). Jest także doświadczoną gospodynią Laureus World Sports Awards.

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Kate Scott od 2024 roku jest żoną byłego boksera Malika Scotta. Jej profesjonalizm, znajomość futbolu i charyzma sprawiają, że idealnie pasuje do roli mistrzyni ceremonii jednego z najważniejszych wieczorów w kalendarzu piłkarskim.

GALERIA: Kate Scott, prowadząca galę Złotej Piłki

Kate Scott, prowadząca galę Złotej Piłki
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