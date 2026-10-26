Harry Kane i jego żona Katie Goodland. Anglik z małżonką na gali Złotej Piłki [ZDJĘCIA]

Katie Goodland i Harry Kane znają się od dzieciństwa – chodzili do tej samej szkoły podstawowej w Chingford we wschodnim Londynie i zaczęli się spotykać jako nastolatkowie. Zaręczyli się w 2017 roku podczas wakacji na Bahamach, a ślub wzięli w czerwcu 2019. Mają czwórkę dzieci: córki Ivy i Vivienne oraz synów Louisa i Henry’ego.

Katie Goodland, absolwentka nauk o sporcie, pracuje jako trenerka fitness i osobista. Wspiera męża zarówno w codziennym życiu, jak i w największych momentach kariery – od występów w Tottenhamie, przez transfer do Bayernu, aż po występy na dużych turniejach. Harry często podkreśla, że rodzina trzyma go „przy ziemi” i jest jego największym wsparciem. Po strzeleniu gola nierzadko całuje obrączkę przyklejoną taśmą na palcu.

Rodri i jego dziewczyna Laura Iglesias. Hiszpański mistrz świata z partnerką na gali Złotej Piłki [ZDJĘCIA]

Podczas 70. ceremonii Złotej Piłki, Harry Kane jest jednym z głównych faworytów do zdobycia prestiżowej nagrody. Katie towarzyszy mu na czerwonym dywanie, jak zwykle elegancka i dyskretna. Ich wspólna obecność na gali to kolejny dowód na to, że miłość z czasów szkolnych może przetrwać wszystko – nawet życie u boku jednego z najlepszych napastników świata.

GALERIA: Harry Kane i jego żona Katie Goodland