Żona Adama Małysza wystroiła się na ślub. Nie uwierzycie, co miała na sobie Izabela Małysz. Tylko spójrzcie!

Adam Małysz z rodziną na weselu. Tak prezentowała się cała czwórka

Adam Małysz, Izabela, ich córka Karolina i zięć bawili się wspólnie na weselu. Rodzina postawiła na eleganckie stylizacje, ale to Iza przyciągała uwagę nietypowym wyborem. Burgundowy garnitur? Na weselu to wciąż niecodzienny widok, prawda?

Wesele to doskonała okazja, by pokazać się z eleganckiej strony. Adam Małysz i jego bliscy w ostatni weekend wspólnie pojawili się na tej niezwykle ważnej dla młodej pary uroczystości. Każde z nich postawiło na nieco inne modowe rozwiązanie, a jednocześnie cała czwórka prezentowała się spójnie. Największe zdziwienie mogła wywołać stylizacja pani Małysz.

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Niecodzienny wybór Izy Małysz. Co za szyk!

Żona legendarnego skoczka zdecydowała się nie na balową kreację, a na wyjątkowo szykowny burgundowy garnitur. To wybór, który zdecydowanie wyróżnia się na tle typowych weselnych stylizacji! Zamiast klasycznej sukienki Iza miała na sobie komplet, który nadał jej wyglądowi nowoczesnego, ale nadal bardzo eleganckiego charakteru. Głęboki odcień bordo był wyrazisty, a zarazem szlachetny, dzięki czemu świetnie wpisał się w klimat uroczystego przyjęcia. Iza do dwuczęściowego wdzianka dobrała bluzkę w nieco jaśniejszym kolorze. Do tego makijaż z akcentem na usta, loki i... gotowe.

Podobną kolorystyczną drogą poszła córka znanej pary, Karolina. Wybrała kreację w zbliżonym odcieniu, dzięki czemu obie panie stworzyły interesujący, rodzinny duet. Sukienka Karoliny była bardzo kobieca, odsłaniała ramiona i podkreślała talię. Sięgała aż do ziemi i nie odkrywała za wiele ciała. Każda z pań postawiła na własną interpretację burgundowej elegancji, obie wyglądały pięknie.

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A co z panami? Adam Małysz zdecydował się na klasyczny, granatowy garnitur, którego dopełnieniem był bordowy krawat. Zięć byłego skoczka również zadbał o odpowiednią oprawę stroju, wybierając burgundową muszkę.

Cała czwórka postawiła na zupełnie inny strój, ale nic tu nie było przypadkowe, a kolor dodatków u Małysza i jego zięcia jest tego najlepszym dowodem.

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Tak Adam Małysz walczy z hejtem, który się na niego wylewa. Nie dotyka go