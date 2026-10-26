Rodri i jego dziewczyna Laura Iglesias. Hiszpański mistrz świata z partnerką na gali Złotej Piłki [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-26 22:16

Na gali Złotej Piłki w Londynie hiszpański pomocnik Rodri (Rodrigo Hernández Cascante) pojawił się w towarzystwie swojej partnerki Laury Iglesias. To kolejny raz, gdy para wspólnie celebruje ważne chwile w karierze piłkarza – wcześniej Laura towarzyszyła mu m.in. podczas triumfu w 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia.

Rodri, były zawodnik Manchesteru City, a obecnie gwiazdor Barcelony, to jeden z nominowanych do tegorocznej Złotej Piłki. W 2024 roku sam sięgnął po to prestiżowe wyróżnienie i teraz też - jako najlepszy piłkarz mundialu - był jednym z faworytów.

Partnerką życiową Rodriego jest Laura Iglesias, z zawodu lekarka i chirurg. Od lat jest jego największym wsparciem hiszpańskiego pomocnika. Para poznała się około 2016 roku na Uniwersytecie Jaume I w Castellón, gdzie on studiował administrację i kierowanie przedsiębiorstwami, a ona medycynę. Ich historia zaczęła się od uniwersyteckich żartów, a z czasem przerodziła się w stabilny, bardzo dyskretny związek trwający już około dekady.

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Laura Iglesias rzadko pojawia się w mediach i nie prowadzi publicznych profili społecznościowych. Wspiera Rodriego zarówno w sukcesach (tytuły z City, Euro 2024, Mundial), jak i w trudnych momentach, takich jak kontuzje. Piłkarz wielokrotnie podkreślał jak ważną rolę pełni w jego karierze – podczas gali w 2024 roku dziękował jej jako „najważniejszej osobie” w swoim życiu, wspominając też rocznicę znajomości.

W poniedziałek, podczas 70. ceremonii Złotej Piłki, para znowu stanęła ramię w ramię na czerwonym dywanie. Rodri i Laura pokazują, że w świecie futbolu da się budować autentyczną, prywatną relację opartą na wzajemnym wsparciu i dyskrecji.

GALERIA: Rodri i jego dziewczyna Laura Iglesias

Rodri i jego dziewczyna Laura Iglesias
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