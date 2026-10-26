Z ostatniej chwili! Dominika Serowska wrzuca zdjęcie z auta: "Gotowa na porodówkę"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-26 21:59

Dominika Serowska lada moment urodzi drugie dziecko Marcina Hakiela. Wiemy już, że na świat przyjdzie dziewczynka. Tylko nam Dominika jak się czuje w końcówce ciąży. I choć termin rodzice mają na listopad, już 26 października 2026 mama wrzuciła zdjęcie z opisem: "Gotowa na porodówkę". Poznaj szczegóły.

W ostatnim wywiadzie "Super Expressu", Dominika Serowska zdradziła nam, jak się czuje w drugiej ciąży, jak na powitanie siostry szykuje się Romeo oraz, że znacznie mniej przytyła w drugiej ciąży. Kiedy pod sercem nosiła Romea, przybyło jej aż 29 kg, teraz to znacznie mniej, wyznała. Udało nam się dowiedzieć też, jakie imię Dominika i Marcin Hakiel szykują dla córeczki Teraz widzimy informacje od Serowskiej: "W drodze na porodówkę"! Czy to już?

Romeo nie czeka na Julię

Kiedy 4. grudnia 2024 roku na świat przyszedł synek Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela, rodzice wybrali dla niego imię Romeo. Chłopczyk jest niezwykle uroczy i zawsze radosny, jego zdjęcia podbijają sieć. Teraz do szczęśliwej rodzinki dołączy drugie maleństwo, córeczka. 

Tylko u nas Dominika Serowska wyznała, jakie imię dla córeczki szykują. Ponieważ wszyscy podejrzewali, że rodzice podążą tropem dramatu Szekspira "Romeo i Julia", zapytaliśmy o to gwiazdę.  

Czyli Szekspir będzie górą? 

Szekspir będzie górą, jak młody znajdzie swoją Julię w życiu i oby ich miłość nie skończyła się tragicznie

- wyjaśniła z uśmiechem Dominika. 

"Z pewnością to nie będzie Julia"

Czyli córeczka Serowskiej i Hakielka nie będzie Julią, a dostanie imię, które ma jej przynieść szczęście.

Czyli Julii nie będzie! Macie już imię dla córci?

Tak, mamy, ale z pewnością to nie będzie Julia. 

Serowska gotowa na porodówkę

Dominika Serowska, która świetnie funkcjonuje w drugiej ciąży odpowiedziała też na nasze pytanie, jak teraz, chwilę przed porodem się czuje. 

Już ciężko

- wyznała gwiazda. 

W poniedziałek, 26 października 2026 r. Dominika Serowska wrzuciła na swoją Instastory filmik z samochodu. Wygląda przepięknie, ale dopisek świadczy o tym, że jest coraz bliżej rozwiązania, a w każdym razie intensywnie o nim myśli. 

Gotowa na porodówkę

- podpisała materiał gwiazda. 

Trzymamy mocno kciuki za szczęśliwe rozwiązanie!

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