Z ostatniej chwili! Dominika Serowska wrzuca zdjęcie z auta: "Gotowa na porodówkę"

W ostatnim wywiadzie "Super Expressu", Dominika Serowska zdradziła nam, jak się czuje w drugiej ciąży, jak na powitanie siostry szykuje się Romeo oraz, że znacznie mniej przytyła w drugiej ciąży. Kiedy pod sercem nosiła Romea, przybyło jej aż 29 kg, teraz to znacznie mniej, wyznała. Udało nam się dowiedzieć też, jakie imię Dominika i Marcin Hakiel szykują dla córeczki Teraz widzimy informacje od Serowskiej: "W drodze na porodówkę"! Czy to już?

Romeo nie czeka na Julię

Kiedy 4. grudnia 2024 roku na świat przyszedł synek Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela, rodzice wybrali dla niego imię Romeo. Chłopczyk jest niezwykle uroczy i zawsze radosny, jego zdjęcia podbijają sieć. Teraz do szczęśliwej rodzinki dołączy drugie maleństwo, córeczka.

Tylko u nas Dominika Serowska wyznała, jakie imię dla córeczki szykują. Ponieważ wszyscy podejrzewali, że rodzice podążą tropem dramatu Szekspira "Romeo i Julia", zapytaliśmy o to gwiazdę.

Czyli Szekspir będzie górą? Szekspir będzie górą, jak młody znajdzie swoją Julię w życiu i oby ich miłość nie skończyła się tragicznie

- wyjaśniła z uśmiechem Dominika.

"Z pewnością to nie będzie Julia"

Czyli córeczka Serowskiej i Hakielka nie będzie Julią, a dostanie imię, które ma jej przynieść szczęście.

Czyli Julii nie będzie! Macie już imię dla córci? Tak, mamy, ale z pewnością to nie będzie Julia.

Serowska gotowa na porodówkę

Dominika Serowska, która świetnie funkcjonuje w drugiej ciąży odpowiedziała też na nasze pytanie, jak teraz, chwilę przed porodem się czuje.

Już ciężko

- wyznała gwiazda.

W poniedziałek, 26 października 2026 r. Dominika Serowska wrzuciła na swoją Instastory filmik z samochodu. Wygląda przepięknie, ale dopisek świadczy o tym, że jest coraz bliżej rozwiązania, a w każdym razie intensywnie o nim myśli.

Gotowa na porodówkę

- podpisała materiał gwiazda.

Trzymamy mocno kciuki za szczęśliwe rozwiązanie!

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