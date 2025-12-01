Wszyscy trąbią o rozwodzie Macieja Rybusa. Zdjęcia jego żony w skąpym kostiumiku ogląda cały świat

Media w Rosji donoszą o rozwodzie Macieja Rybusa i jego żony Lany Bajmatowej.

Lana Bajmatowa miała złożyć pozew o rozwód i podział majątku w grudniu ubiegłego roku, a sąd w Moskwie miał go uwzględnić.

Maciej Rybus i Lana Bajmatowa pobrali się w 2018 roku i mają dwóch synów.

Maciej Rybus przez lata był filarem reprezentacji Polski i rosyjskich klubów. Występował w Tereku Groznym, Rubinie Kazań i Lokomotivie Moskwa, zaliczył także epizod we francuskim Olympique Lyon. W naszym kraju Rybus stał się negatywnym bohaterem tuż po tym, gdy Rosja najechała na Ukrainę, a on zdecydował się kontynuować karierę w kraju Władimira Putina. Na polskiego piłkarza spadła fala krytyki także niemal dwa lata później, gdy wraz z kolegami z zespołu złożył kwiaty pod pomnikiem w parku zwycięstwa w Moskwie z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa w Rosji. Maciej Rybus związany był z Rosją ze względu na swoją piękną żonę - Lanę Bajmatową. Wszystko wskazuje na to, że ich związek już się zakończył. Od rana bowiem media w Rosji huczą o tym, że małżonkowie są już po rozwodzie.

Kilka dni temu sąd w Moskwie miał potwierdzić rozwód pary. Ponoć żona Macieja Rybusa miała oczekiwać podziału majątku małżeństwa. Szczegóły jednak nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Pozew Lany przeciwko sportowcowi o rozwód i podział majątku został uwzględniony przez sąd w Choroszewie. Żona Rybusa złożyła pozew w grudniu ubiegłego roku, a teraz decyzja została podjęta

- podał rosyjski portal mk.ru. Polski piłkarz poślubił piękną Lanę Bajmatową w 2018 roku. Para ma dwóch synów: Roberta (7 l.) i Adriana (4 l.). Żona byłego reprezentanta Polski cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi niemal 180 tys. kont. Szczególnie wielkie zainteresowanie wzbudzają zdjęcia Lany Bajmotovej w skąpym kostiumiku kąpielowym, a także inne odważne fotografie Rosjanki, na których widać jej sylwetkę.

