"Milionerzy". Pani Anna dostała sportowe pytanie za milion

Sportowe akcenty w programie "Milionerzy" pojawiają się regularnie. Pytania z piłki nożnej, siatkówki, boksu, koszykówki czy tenisa nikogo nie zaskakują. Czymś niecodziennym jednak jest to, że w teleturnieju prowadzonym przez Huberta Urbańskiego sportowe pytanie padło, gdy stawka była największa. Na stole bowiem leżało milion złotych. Przed ogromną szansą stanęła pani Anna Nagoda z Aleksandrowa Łódzkiego. Jak burza przeszła przez wszystkie poprzednie pytania. Zostało tylko to ostatnie. Prawidła odpowiedź była warta milion złotych. Emocje sięgały zenitu! W końcu Hubert Urbański odczytał pytanie.

Milionerzy: Bartosz Radziejewski wygrał milion. Z takim sportowym pytaniem musiał się mierzyć!

Najwięcej zwycięstw w turnieju WTA Finals ma na koncie...

- zaczął gospodarz teleturnieju i po chwili wskazał cztery warianty odpowiedzi. Na tablicy wyświetliły się nazwiska czterech słynnych tenisistek. Były to Serena Williams, Steffi Graf, Martina Navratilova, i Monica Seles. Milion był blisko, ale jak się okazało kasa przepadła.

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Dramat. Milion przepadł! Tenisowe pytanie w "Milionerach"

Pani Anna zdecydowała się wybrać odpowiedź A. - Dobra, zaznaczmy Williams ostatecznie. Trudno, trudno! - zdecydowała. Po chwili przyszła refleksja.

O Boże, na pewno zrobiłam źle. Powiedz szybko, proszę, już nie trzymaj mnie

- błagała Huberta Urbańskiego. Niestety, jak się okazało, miała rację. Co za dramat! Prowadzący wskazał, że prawidłowa odpowiedź kryła się pod literką C. Najwięcej zwycięstw w turnieju WTA Finals ma Martina Navratilova. Milion zatem przepadł, na pociesznie pani Annie zostało gwarantowae 50 tys. złotych