Milionerzy: Bartosz Radziejewski wygrał milion. Z takim sportowym pytaniem musiał się mierzyć!

Mateusz Sobiecki
2025-11-11 22:51

Taka historia dzieje się raz na kilka lat. Bartosz Radziejewski został milionerem! Udało mu się przejść jak burza przez wszystkie pytania w programie „Milionerzy”. Mężczyzna miał trudne zadanie przy pytaniu za 50 tysięcy złotych. Musiał odpowiedzieć na bardzo specjalistyczne pytanie ze sportu. Dalibyście radę?

  • Bartosz Radziejewski został milionerem. Odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania w programie „Milionerzy”
  • W jego odcinku nie zabrakło trudnych pytań, a jedno z nich dotyczyło sportu
  • W pytaniu za 50 tysięcy złotych uczestnik musiał poradzić sobie z trudnym zagadnieniem

Milionerzy w Polsacie: Bartosz Radziejewski wygrał milion!

W poniedziałkowym odcinku programu „Milionerzy” (10 listopada) doszło do historycznego momentu. Bartosz Radziejewski jako kolejny uczestnik usłyszał pytanie za milion złotych – i odpowiedział poprawnie. „Co rozpali zmysły sapioseksualisty lub sapioseksualistki?” – zapytał Hubert Urbański. W studiu zapanowała cisza, po czym padła prawidłowa odpowiedź, która zapewniła uczestnikowi wygraną w wysokości miliona złotych.

34-latek z Wrocławia jest magistrem dyplomacji, jednak zawodowo związał się z bankowością, gdzie z powodzeniem rozwija karierę. Poza pracą stawia na naturę i prostotę – jego nietypowym hobby jest spanie pod gołym niebem. Jak sam przyznał, w ten sposób spędził już kilkaset nocy. W programie wspierała go narzeczona Asia, z którą dzieli pasję do biwakowania.

Bartosz Radziejewski dołączył tym samym do grona nielicznych uczestników, którym udało się zdobyć główną nagrodę w polskiej edycji „Milionerów”.

Pytanie ze sportu warte 50 tysięcy złotych. Znasz odpowiedź?

Podczas odcinka padło wiele trudnych pytań z przeróżnych dziedzin. Jedno z nich dotyczyło także sportu i było warte 50 tysięcy złotych. Bartosz Radziejewski poradził z nim sobie bez większego problemu.

„W jaki sposób Sebastian Kawa od ponad dwóch dekad zdobywa medale na wszystkich mistrzostwach świata” - brzmiała treść pytania.

Wśród odpowiedzi znajdowało się okładanie pięściami przeciwników, latanie bez napędu, strzelanie do rzutków i nurkowanie bez butli. Prawidłowa odpowiedź to „latanie bez napędu”. Kawa jest mistrzem w szybownictwie, a Radziejewski odpowiedział bez problemów.

W "Milionerach" padła główna wygrana. Kim jest zwycięzca?

