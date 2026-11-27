14-letnia Michalina po tragicznym wypadku jeździeckim walczy z niedowładem. Potrzebuje pilnej, kosztownej rehabilitacji, by odzyskać sprawność.

Kibice i piłkarze Świtu Szczecin zjednoczyli się, zbierając ponad 4400 zł na jej leczenie, co jest początkiem szerokiej akcji pomocy.

Sprawdź, jak możesz wesprzeć Michalinę w jej heroicznej walce o powrót do zdrowia i pomóc jej odzyskać utraconą przyszłość.

Jej światem były konie. Tragiczny wypadek przerwał pasję

Michalina to pełna pasji dziewczynka, dla której konie były całym światem. Niestety, podczas jednego z treningów doszło do tragicznego wypadku. Upadek spowodował poważny uraz rdzenia kręgowego, w wyniku którego nastolatka zmaga się dziś z niedowładem czterokończynowym. Każdy dzień to dla niej walka o powrót do normalnego życia i spełniania marzeń. Koszty rehabilitacji w specjalistycznym ośrodku są jednak ogromne.

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Wielkie serca na stadionie Świtu

Na dramat nastolatki odpowiedziało środowisko sportowe. Podczas meczu Świtu Szczecin ze Stalą Stalowa Wola (20 listopada) sportowe emocje zeszły na drugi plan. Wolontariusze z Fundacji Votum zebrali do puszek 3 217,64 zł. Sam klub dołożył dochód z biletów w wysokości 1 200,00 zł, co łącznie dało sumę 4 417,64 zł. W przerwie odbyły się też licytacje, m.in. piłki z autografami zawodników Pogoni Szczecin.

Zbiórka podczas meczu to część większej akcji. Planowane są kolejne koncerty charytatywne. Każdy, kto chce wesprzeć Michalinę w jej walce o powrót do zdrowia, może to zrobić za pośrednictwem zbiórki internetowej na stronie zrzutka.pl