Maciej Rybus i Lana Bajmatowa związek, synowie, rozwód

Maciej Rybus po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, podjął decyzję, przez którą narobił sobie wielu wrogów. Piłkarz, który zaliczył 66 występów w reprezentacji Polski, postanowił kontynuować piłkarską karierę w Moskwie. Wówczas był mężem pięknej Lany Bajmatowej, którą poznał w jednym z lokali w stolicy Rosji. Para doczekała się dwóch synów. Pomiędzy małżonkami jednak coś się zaczęło psuć i w końcu media obiegała informacja o ich rozwodzie. Po tym wszystkich piłkarz zdecydował się powrócić do Polski - konkretnie do rodzinnego Łowicza, gdzie gra w miejscowym Pelikanie. Patrząc na ostatnie zdjęcia, widać, że Maciej Rybus nadal gustuje w pięknych kobietach. Wszystko wskazuje na to, że jego nową partnerką jest polska modelka - Karolina Bryniarska, która wcześniej związana była z reprezentantem Polski w siatkówce - Bartłomiejem Bednorzem. Kobieta ta - podobnie jak Lana Bajmatowa - zamieszcza w mediach społecznościowych mnóstwo gorących zdjęć, na których oglądać można jej idealne kształty.

Lana Bajmatowa, była żona Macieja Rybusa, na gorących zdjęciach

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Była żona Macieja Rybusa w obcisłym kombinezonie i w znacznie bardziej odkrywających ciało strojach

Lana Bajmatowa prezentuje zupełnie inny typ urody niż Karolina Bryniarska. Obie panie jednak uchodzą za prawdziwe piękności. Była żona Macieja Rybusa jak mało kto potrafi rozpalić wyobraźnię interanutów. Na zdjęciach zobaczyć ją można zarówno w obcisłym, perfekcyjnie dopasowanym do ciała kombinezonie, jak i w zdecydowanie bardziej skromnych strojach, które zasłaniają bardzo niewiele. Patrząc na fotki, można odnieść wrażenie, że Rosjanka po rozwodzie z polskim piłkarzem jest szczęśliwa. Maciej Rybus chyba też nie narzeka. Ciekawe, jak potoczą się dalsze losy byłych małżonków.

Była żona Macieja Rybusa odkrywa różne zakamarki swojego ciała. Urodą czaruje nie tylko piłkarzy