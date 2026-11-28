Cicciolina wraca do polityki! Gwiazda filmów dla dorosłych chce rządzić Rzymem

Cicciolina powróciła! 75-letnia dziś Ilona Staller, znana jako Cicciolina, ogłosiła swoje plany 26 listopada, w dniu 75. urodzin, podczas wywiadu dla włoskiego radia Rai Radio1. Zamierza wystartować w przyszłorocznych wyborach na burmistrza Rzymu, choć na razie nie zdradza, jakie ugrupowanie ją poprze.

Dawna gwiazda ogłosiła swój program wyborczy. Chce zwiększyć liczbę policjantów na ulicach włoskiej stolicy, ale też sprzeciwia się też odstrzałowi dzików i krytykuje obecne władze miasta za wycinanie drzew. Pod jej rządami żadnemu dzikowi ma nie spaść nawet odrobina szczeciny z głowy!

Cicciolina i jej największe skandale. Składała propozycje Saddamowi Husajnowi

Ilona Staller urodziła się w 1951 roku w Budapeszcie. Początkowo pracowała jako modelka, a po przeprowadzce do Włoch rozpoczęła karierę w branży porno. Wielki rozgłos przyniosło jej odsłonięcie piersi podczas programu telewizyjnego na żywo. W 1987 roku dostała się do włoskiego parlamentu. Posłanką była przez pięć lat, nie rezygnując w tym czasie z kariery w filmach dla dorosłych.

Cicciolina zasłynęła między innymi z tego, że proponowała Saddamowi Husajnowi seks w zamian za pokój. Podobną ofertę złożyła później Osamie bin Ladenowi, domagając się, by wyrzekł się terroryzmu. Założyła też Partię Miłości, która postulowała między innymi legalizację prostytucji.

Głośno było również o jej życiu prywatnym. W latach 90. była żoną słynnego amerykańskiego artysty Jeffa Koonsa. Po rozwodzie przez lata toczyli sądową batalię o syna Ludwiga. Kontrowersje budziła także wysoka emerytura parlamentarna Ciccioliny, którą otrzymywała po zaledwie jednej kadencji.

Sonda Czy filmy porno powinny być zakazane? Tak! Nie wiem, jest mi to obojętne Nie

Italy’s most famous porn star, better known by her nickname La Cicciolina, has now pledged to make Rome “more sexy” in her bid to become the city’s next mayor. 🔗:https://t.co/xrpGMHhwqC https://t.co/okpJQX0a5B— The Telegraph (@Telegraph) November 27, 2026