14 marca 1980 r. zapisał się w historii Polski jako dzień jednej z największych tragedii lotniczych. Samolot LOT-u wracający z Nowego Jorku rozbił się podczas podchodzenia do lądowania na warszawskim Okęciu. Zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie. Wśród 87 ofiar była Anna Jantar, ale także Alicja Duryasz, żona znanego aktora. Jej historia jest dziś znacznie mniej znana niż losy popularnej piosenkarki.

Tak zginęła Anna Jantar. Z 87 osób nie przeżył nikt

Alicja Duryasz była pierwszą żoną Wojciecha Duryasza, aktora znanego widzom m.in. z serialu "Na Wspólnej". Kobieta pracowała w Polskich Liniach Lotniczych LOT i należała do najbardziej rozpoznawalnych stewardess tamtych czasów. Uważano ją za jedną z najpiękniejszych kobiet wykonujących ten zawód w Polsce. Jej wizerunek pojawiał się na plakatach i materiałach reklamowych przewoźnika.

14 marca 1980 r. Alicja pełniła funkcję szefowej personelu pokładowego samolotu Ił-62 "Mikołaj Kopernik". Maszyna wracała z Nowego Jorku do Warszawy. Na pokładzie znajdowało się 87 osób, w tym 77 pasażerów i 10 członków załogi. Wśród podróżnych była również Anna Jantar.

Do katastrofy doszło podczas podchodzenia do lądowania. Samolot uderzył w drzewo, a następnie rozbił się w zamarzniętej fosie otaczającej fort Twierdzy Warszawa. Nikt nie przeżył.

Marek Kondrat pomógł załamanemu koledze

Dla Wojciecha Duryasza wiadomość o tragedii oznaczała osobisty dramat. Aktor dowiedział się o rozbiciu samolotu podczas próby w teatrze. Towarzyszył mu wówczas Marek Kondrat, który zaproponował, że zawiezie go na lotnisko. Duryasz wspominał później, że w okolicy Pomnika Lotnika zobaczył kilkadziesiąt chłodziarek. Nie chciał jechać dalej.

Był wtedy ze mną i zaproponował, że mnie podwiezie na lotnisko. W okolicy Pomnika Lotnika zobaczyłem kilkadziesiąt chłodziarek... Powiedziałem, że nie chcę tam jechać.

Później, w oficjalnych komunikatach służb można było przeczytać, co stało się z piękną żoną znanego aktora.

Stewardessa została pochowana wraz z resztą załogi na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Wojciech Duryasz dopiero po pogrzebie dowiedział się, że jego żona nie zginęła bezpośrednio w wyniku uderzenia samolotu o ziemię. Przyczyną śmierci Alicji było utonięcie w zamarzniętej wodzie fosy, do której wpadła maszyna.

Historia miłości Alicji i Wojciecha Duryaszów

Ich historia zaczęła się, gdy Wojciech Duryasz był studentem warszawskiej szkoły teatralnej. Aktor często wybierał się z kolegami na studniówki organizowane w stołecznych liceach. Podczas jednej z takich imprez poznał Alicję, która była wówczas maturzystką.

Nie zostali jednak parą od razu. Ich drogi ponownie skrzyżowały się dopiero kilka lat później, gdy przypadkowo spotkali się na tej samej imprezie. Tym razem znajomość przerodziła się w uczucie.

Alicja robiła już wtedy karierę w lotnictwie. W latach 60. była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich stewardess, a jej zdjęcia można było znaleźć w materiałach promocyjnych LOT-u.

Aktor wspominał, że Alicja obiecała odezwać się po powrocie do Warszawy. I dotrzymała słowa.

Pamiętała mnie, ale nie mogła się umówić, bo miała zaplanowany lot. Była już wtedy stewardesą. Obiecała, że po powrocie do Warszawy odezwie się do mnie. I odezwała się…

W 1966 r. Alicja i Wojciech wzięli ślub. Niedługo później na świecie pojawiła się ich córka Dominika. Kobieta rozwijała karierę zawodową i z czasem awansowała na szefową personelu pokładowego obsługującego trasy transatlantyckie.

Praca wiązała się z częstymi podróżami i długimi nieobecnościami w domu. Alicja nie chciała jednak od razu rezygnować z zawodowych osiągnięć. W końcu obiecała rodzinie, że za kilka lat zakończy latanie i będzie mogła poświęcić więcej czasu najbliższym.

Nie zdążyła zrealizować tych planów. 14 marca 1980 r. jej życie zakończyło się w katastrofie "Mikołaja Kopernika".

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