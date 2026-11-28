Pijany kierowca uderzył w policyjny radiowóz. Dwoje funkcjonariuszy trafiło do szpitala

Do tego zdarzenia doszło w piątek, 27 listopada około godziny 7:44 przy ulicy Tadeusza Urbańskiego w Dąbrowie Górniczej. Policjanci jechali oznakowanym radiowozem po drodze z pierwszeństwem przejazdu. Wtedy kierowca forda focusa nie zatrzymał się przed znakiem STOP i uderzył w policyjną kię. Siedzący za kierownicą radiowozu funkcjonariusz nie zdążył uniknąć zderzenia.

Jak przekazała portalowi ŚLĄZAG mł. asp. Andżelina Rochowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, za kierownicą forda siedział 38-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał około 0,9 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany, a po wytrzeźwieniu przesłuchany.

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Dwoje funkcjonariuszy, którzy znajdowali się w radiowozie, zostało przewiezionych do szpitala na badania. Na szczęście nie odnieśli poważnych obrażeń i mogli opuścić klinikę. Kierowcy forda nic się nie stało. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję drogową.

38-latka czekają jednak poważne konsekwencje. Za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów i konsekwencje finansowe. Tym razem na szczęście nie doszło do tragedii.

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