Dramat rozegrał się w środę (25 listopada) naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Młody mężczyzna, obywatel Ukrainy, oblał się łatwopalną cieczą i podpalił. Mimo natychmiastowej reakcji przechodniów i służb, doznał rozległych poparzeń. Jego stan jest krytyczny.

Prokuratura szuka drugiego dna

Warszawska prokuratura wszczęła postępowanie z artykułu 151 Kodeksu karnego, który dotyczy namowy lub pomocy w samobójstwie. Rzecznik Prokuratury Okręgowej, prok. Piotr Skiba, określa to jako „standardową kwalifikację prawną” w takich przypadkach.

Śledczy zabezpieczają monitoring i dokumentację medyczną, ale kluczowe będzie przesłuchanie 22-latka, co jest obecnie niemożliwe.

Mit protestu politycznego upada

Początkowa teza o politycznym manifeście, jak wskazuje „Rzeczpospolita”, jest coraz bardziej wątpliwa. Według doniesień dziennika, w plecaku młodego człowieka nie było nic, co wskazywałoby na taki motyw. Co więcej, według portalu znaleziona przy nim tablica została niemal doszczętnie strawiona przez ogień, a z ocalałych, pojedynczych słów nie sposób odtworzyć żadnego spójnego przekazu.

Na dziś nie ma dowodów, że na planszy wypisał "postulaty" o równym traktowaniu Ukraińców i Polaków − donosi „Rzeczpospolita”.

Z ustaleń dziennika wynika, że 22-latek był studentem informatyki, który od czterech lat mieszkał w Polsce. Kiedy jeszcze był przytomny, w drodze do szpitala powiedział, że jego rodzina pozostała na Ukrainie. Miał problemy na uczelniach, najpierw został skreślony z listy studentów Politechniki Wrocławskiej z powodu notorycznych nieobecności. Ostatnio, choć zameldowany w akademiku Politechniki Częstochowskiej, również nie pojawiał się na zajęciach. Sąsiedzi z akademika opisują go jako osobę skrytą i zamkniętą w sobie, która miała żyć we własnym świecie.