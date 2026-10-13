Brutalne sceny na Starym Rynku w Bydgoszczy. „Prokurator wydał postanowienie o publikacji wizerunku”

Policja poszukuje sprawców brutalnego pobicia na Starym Rynku w Bydgoszczy, do którego doszło mimo zabezpieczonych nagrań z monitoringu.

Prokurator podjął decyzję o publikacji wizerunków dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek z czerwcowym incydentem.

Rozpoznajesz osoby widoczne na zdjęciach? Sprawdź, jak możesz pomóc w ujęciu sprawców i skontaktuj się z policją.

Pobicie na Starym Rynku w Bydgoszczy. Policja szuka dwóch mężczyzn

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości dwóch mężczyzn widocznych na zdjęciach. Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło 12 czerwca bieżącego roku na Starym Rynku w Bydgoszczy. Pobito tam mężczyznę, a funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu, na których zarejestrowano osoby podejrzewane o udział w zdarzeniu. Mimo upływu kilku miesięcy mężczyźni nadal pozostają nieuchwytni. Sprawą zajmują się policjanci z komisariatu na bydgoskim Szwederowie, a postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe.

- Zarejestrowany został wizerunek mężczyzn mających związek z tym zdarzeniem. W tej sprawie prokurator wydał postanowienie o publikacji ich wizerunku – informuje mł. asp. Jakub Skrzypek.

Rozpoznajesz tych mężczyzn? Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyzn przedstawionych na zdjęciach lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości, o osobisty bądź telefoniczny kontakt z policją.

- Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do ich identyfikacji na podstawie załączonych zdjęć. Informację można przekazać prowadzącemu sprawę policjantowi pod numerem telefonu 47 751 53 34, a także całodobowo pod numerami 47 751 52 69 lub 112 powołując się na znak sprawy L. dz. II Kr 1586/26 – dodaje mł. asp. Jakub Skrzypek.

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