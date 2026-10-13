Życzenia na Dzień Nauczyciela od przedszkolaków. Słodkie podziękowania na 14 października

Wyjątkowe życzenia na Dzień Nauczyciela w przedszkolu

Przekazanie ciepłych słów opiekunom najmłodszych to piękny gest pełen prawdziwych emocji. Szukając odpowiednich słów warto postawić na autentyczność i dziecięcą wrażliwość. Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w przedszkolu płyną prosto z małego serduszka. Taki drobny upominek w formie słownej na długo zapadnie w pamięć każdej wychowawczyni.

W galerii poniżej znajdziesz zabawne kartki z życzeniami na Dzień Nauczyciela

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Krótkie życzenia na Dzień Nauczyciela przedszkola

Czasami wystarczy zaledwie kilka słów pełnych ciepła i wielkiej radości. Krótka forma idealnie sprawdzi się na małej laurce lub bileciku dołączonym do kwiatka. Warto wybrać takie życzenia na Dzień Nauczyciela przedszkola, które natychmiast wywołają szeroki uśmiech na twarzy opiekuna. Poniższe propozycje to gotowe do przepisania szczere słowa podziękowania.

Dziękuję Ci za każdy uśmiech i wspólną zabawę na dywanie. Życzę Ci dużo siły i samych słonecznych dni w naszym przedszkolu.

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Jest Pani dla mnie najlepszą towarzyszką do budowania wież z klocków. Życzę, aby każdy dzień w pracy był wspaniałą przygodą.

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Dziękuję za ocieranie moich łez i pomoc przy wiązaniu butów. Życzę mnóstwa radości i cierpliwości do naszych głośnych zabaw.

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Bardzo lubię spędzać z Panią czas w naszej pięknej sali. Życzę Pani uśmiechu na twarzy od samego rana i samych grzecznych dzieci.

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Dziękuję za najciekawsze bajki czytane przed drzemką. Życzę Pani, aby słońce świeciło dla Pani każdego wspaniałego dnia.

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Z Panią każdy dzień w przedszkolu jest bardzo wesoły i ciekawy. Życzę spełnienia wszystkich marzeń i dużo wspaniałego zdrowia.

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Dziękuję za to, że zawsze potrafi Pani mnie rozśmieszyć i pocieszyć. Życzę mnóstwa pięknych chwil w naszej zgranej grupie.

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Uwielbiam śpiewać z Panią piosenki i malować kolorowymi farbami. Życzę mnóstwa energii do odkrywania z nami niezwykłego świata.

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Dziękuję za wszystkie przytulasy i ciepłe słowa każdego ranka. Życzę samych wspaniałych niespodzianek od losu.

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Jest Pani najlepszą przewodniczką po przedszkolnym wielkim świecie. Życzę ogromu uśmiechu i pięknych chwil pełnych odpoczynku.

Wzruszające życzenia na Dzień Edukacji Narodowej od przedszkolaków

Słowa płynące z wielkiej wdzięczności potrafią głęboko poruszyć i chwycić za serce każdego człowieka. Taka forma podziękowań idealnie oddaje więź budowaną każdego dnia między dzieckiem a opiekunem. Wybierając życzenia na Dzień Edukacji Narodowej od przedszkolaków warto skupić się na dostrzeżeniu trudu wkładanego w trudne wychowanie. To właśnie te proste zdania zostają w pamięci dorosłych na bardzo długo.

Dziękuję Pani za ogromne pokłady cierpliwości i miłości, które dajesz mi każdego dnia. Dzięki Pani moje przedszkole to drugi dom pełen bezpieczeństwa i ogromnej radości.

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Doceniam każdą chwilę, kiedy trzyma mnie Pani za rękę podczas pierwszych spacerów. Życzę Pani, aby ta piękna praca przynosiła zawsze dumę i mnóstwo szczerych wzruszeń.

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Dziękuję Pani za wiarę w moje możliwości i zachęcanie do próbowania nowych rzeczy. Jest Pani dla mnie kimś bardzo ważnym i życzę Pani wszystkiego, co najpiękniejsze na świecie.

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Pani uścisk zawsze daje mi ogromny spokój, gdy bardzo tęsknię za rodzicami. Życzę, aby otaczało Panią zawsze tyle samo ciepła, ile Pani ofiarujesz nam każdego dnia.

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Dziękuję za to, że pomaga Pani mi zrozumieć ten wielki świat i uczysz mnie prawdziwej dobroci. Życzę mnóstwa siły i ogromnej satysfakcji z patrzenia, jak dzięki Pani rośniemy.

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Pani zawsze wie, w jaki sposób zamienić mój największy smutek w wielki i szczery uśmiech. Życzę, aby w Pani życiu nie brakowało magicznych i pięknych chwil u boku bliskich.

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Dziękuję za każdy plasterek na rozbitym kolanie i za słowa otuchy w trudnych momentach. Jest Pani moim prawdziwym aniołem stróżem w przedszkolu i życzę wszystkiego dobrego.

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Pani praca pokazuje, że nauka nowych rzeczy może być fantastyczną i niezapomnianą przygodą. Życzę niegasnącej pasji i wielkiej radości z każdego małego sukcesu.

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Dziękuję za Pani ogromne serce i wielką wrażliwość na moje nawet najmniejsze problemy. Życzę, aby każdy powrót do domu po ciężkiej pracy był pełen dumy i zasłużonego spokoju.

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Pani obecność sprawia, że każdego ranka z wielką chęcią biegnę do naszej przedszkolnej sali. Życzę, aby dobro, które nam nieustannie Pani daje, wracało zawsze ze zdwojoną siłą.