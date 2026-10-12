Tragiczny pożar w powiecie świeckim! Zwęglone ciała mężczyzny i kobiety

Tragiczny pożar kamienicy w Kujawsko-Pomorskiem. Dwie osoby nie żyją, budynek nie nadaje się do zamieszkania

Dwie osoby zginęły w pożarze kamienicy w Nowem w województwie kujawsko-pomorskim! Do tragedii doszło 11 października po godzinie 23 przy ulicy Długiej 16 w Nowem w powiecie świeckim. Jak relacjonuje Gazeta Pomorska, jeden z mieszkańców usłyszał trzask ognia i wybiegł na zewnątrz. Sąsiad ostrzegł go, że pali się pobliska kamienica. Większość osób przebywających w budynku zdołała się ewakuować. Niestety, dwie osoby zostały w środku.

Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej. Gdy ratownicy przyjechali, ogień obejmował już znaczną część budynku i wydostawał się przez dach. Strażacy rozpoczęli gaszenie płomieni i przeszukiwanie pomieszczeń.

Sąsiedzi ostrzegli ratowników, że na strychu mogą znajdować się dwie osoby. Podczas przeszukiwania pogorzeliska strażacy znaleźli dwa zwęglone ciała. Według relacji mieszkańców ofiarami są kobieta i mężczyzna, ale ich tożsamość nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.

Ogień zagrażał sąsiednim kamienicom i drewnianemu amfiteatrowi

Jak opisuje „Gazeta Pomorska”, pożar wywołał ogromny strach wśród mieszkańców centrum Nowego. Ogień zagrażał sąsiednim kamienicom oraz drewnianemu amfiteatrowi znajdującemu się za płonącym budynkiem. Strażacy musieli chronić te obiekty przed rozprzestrzenieniem się płomieni.

Akcja gaśnicza zakończyła się dopiero nad ranem. Kamienica przy ulicy Długiej 16 została poważnie zniszczona i nie nadaje się już do zamieszkania.

W budynku mieszkały jeszcze cztery osoby, które straciły dach nad głową. Gmina Nowe przygotowuje dla nich lokale zastępcze. Pomoc zaoferowali również mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy. Poszkodowani mogą otrzymać między innymi ubrania, buty, koce i inne potrzebne rzeczy.

Sprawą zajmuje się prokuratura w Świeciu. Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną tragedii było zaprószenie ognia. Dokładne okoliczności pożaru będą jeszcze wyjaśniane.

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23:04 Nowe ul. Długa 16 pow. świecki, gm. Nowe. Pożar całkowity kamienicy 15x8x8. Zadysponowano 11 zastępów w tym oficera operacyjnego powiatu. Sytuacja opanowana, trwa oddymienia i przeszukiwanie pomieszczeń, znaleziono zwęglone zwłoki 2 os.— KwtPspInfo (@KwtPspInfo) October 11, 2026