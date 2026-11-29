Adwent – co to za czas?

Słowo „Adwent” pochodzi z łacińskiego adventus, które oznacza „przyjście”. W starożytnym Rzymie termin ten opisywał oficjalny, uroczysty przyjazd cesarza do miasta. Dla chrześcijan stał się określeniem czasu przygotowania na przyjście Króla – Jezusa Chrystusa. To właśnie dlatego Adwent jest przede wszystkim czasem radości. Oczekiwanie na spotkanie z kimś ukochanym budzi ekscytację i nadzieję, a nie lęk.

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Ma on podwójną, głęboką symbolikę. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu (symbolizującego to, co duchowe i boskie) i czerwieni (tego, co cielesne i ludzkie), fiolet wyraża z jednej strony walkę ducha z ciałem, a z drugiej – zjednoczenie natury boskiej i ludzkiej w osobie Chrystusa, które dokonało się we Wcieleniu.

Wyjątkiem od tej reguły jest trzecia niedziela Adwentu, zwana Niedzielą Gaudete (łac. „Radujcie się!”). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który symbolizuje przewagę światła nad mrokiem i zapowiada bliską już radość Bożego Narodzenia. Mimo że w trakcie Mszy opuszcza się radosny hymn „Chwała na wysokości Bogu”, nie jest to wyraz pokuty, lecz znak wyciszenia i tęsknoty w oczekiwaniu na jego ponowne, uroczyste zabrzmienie w noc narodzin Jezusa.

Podwójny wymiar i dwa okresy Adwentu

Adwent ma dwa głębokie wymiary, które wzajemnie się przenikają i dzielą na dwie odrębne części.

Dwa okresy Adwentu: od oczekiwania na Sąd po przygotowanie na Narodziny

Struktura Adwentu jest precyzyjnie określona i dzieli się na dwa podokresy o różnym charakterze liturgicznym:

Pierwszy okres (od I Niedzieli Adwentu 29 listopada w roku 2026, do 16 grudnia): Ma charakter eschatologiczny, co oznacza, że skupia się na końcu czasów. Liturgia tego okresu podkreśla oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa jako Sędziego . Teksty biblijne wzywają do czujności, nawrócenia i gotowości na ostateczne spotkanie z Panem.

Ma charakter eschatologiczny, co oznacza, że skupia się na końcu czasów. Liturgia tego okresu podkreśla . Teksty biblijne wzywają do czujności, nawrócenia i gotowości na ostateczne spotkanie z Panem. Drugi okres (od 17 do 24 grudnia): Stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Teksty liturgiczne koncentrują się na wydarzeniach bezpośrednio poprzedzających narodziny Jezusa, przybliżając postacie Maryi, Józefa czy Jana Chrzciciela. Ten czas jest bardziej uroczysty i rygorystyczny – w dni powszednie pierwszeństwo mają specjalne antyfony i teksty mszalne, a nie wspomnienia świętych (z wyjątkiem świąt i uroczystości).

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Symbole, które prowadzą przez Adwent

Aby pomóc wiernym w głębszym przeżywaniu tego okresu, Kościół posługuje się bogatą i piękną symboliką. Każdy z tych znaków jest wizualną lekcją teologii.

Wieniec adwentowy – krąg jedności i nadziei

Jednym z najbardziej znanych symboli jest wieniec adwentowy. Wykonany z gałązek drzewa iglastego, symbolizuje życie wieczne. Jego okrągły kształt jest znakiem nieskończonej miłości Boga. W wieńcu umieszcza się cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentowe. W każdą kolejną niedzielę zapala się o jedną świecę więcej, a rosnące światło jest znakiem zbliżającego się Chrystusa – Światłości Świata.

Świeca roratnia i lampiony – światło w porannym mroku

Charakterystycznym elementem Adwentu w Polsce jest świeca roratnia (roratka). Ta duża, biała świeca, ozdobiona niebieską wstęgą, symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę – Jutrzenkę zapowiadającą wschód Słońca, czyli Jezusa. Nierozerwalnie z roratką związane są lampiony adwentowe. Dzieci i dorośli przynoszą je na poranne Msze, oświetlając sobie drogę w ciemności, co jest symbolem czuwania i gotowości na przyjście Pana.

Jak dobrze przeżyć Adwent? Od Rorat po konkretną pomoc

Adwent to nie tylko symbolika, ale przede wszystkim konkretne działanie. To doskonała okazja do pracy nad sobą i pogłębienia swojej duchowości.

Roraty – wyjątkowa Msza o wschodzie słońca

Najpiękniejszym polskim zwyczajem adwentowym są Roraty – Msze Święte ku czci Maryi, odprawiane wczesnym rankiem. Rozpoczynają się w ciemnym kościele, co symbolizuje świat pogrążony w grzechu przed przyjściem Zbawiciela. Dawniej celebracje te uświetniały kapele rorantystów – specjalne zespoły śpiewacze, które swoją muzyką przyciągały wiernych i popularyzowały zwyczaj porannych Mszy.

Postanowienia i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Adwent to idealny czas na podjęcie postanowień, które pomogą lepiej przygotować serce na spotkanie z Jezusem. Mogą to być np. ograniczenie mediów społecznościowych na rzecz codziennej modlitwy czy rezygnacja z hucznych zabaw.

Jednak Adwent to nie tylko praca indywidualna, ale także czas otwarcia się na potrzeby innych. Ta piękna tradycja ma głębokie korzenie. Już w XIX wieku w Warszawie działało bractwo roratnie, które ze sprzedaży świec uzyskiwało fundusze na pomoc ubogim. Dziś tę ideę kontynuuje na masową skalę akcja Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Sprzedaż świec, które w wielu domach zapłoną na wigilijnym stole, jest formą realnego wsparcia dla potrzebujących dzieci. Co istotne, akcja od lat ma charakter ekumeniczny i włączają się w nią również organizacje charytatywne Kościoła Prawosławnego (Eleos) i Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia).

Adwent w 2026 roku, podobnie jak w każdym innym, stawia nas przed wyborem. Możemy dać się porwać komercyjnej gorączce przygotowań lub świadomie wybrać drogę wyciszenia, refleksji i radosnego oczekiwania. To szansa, by przygotować się nie tylko na udane święta, ale na prawdziwe, głębokie spotkanie z Tym, który nadaje sens uroczystości Bożego Narodzenia.

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