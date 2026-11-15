Grzechy ciężkie niszczące duszę. Ks. Ryszard Halwa ujawnia 15 przewinień, z których musisz się wyspowiadać [WYWIAD]

Z czego ja mam się właściwie spowiadać?

Vanessa Nachabe: Kiedy rozmawiam ze znajomymi — zwłaszcza z młodszym pokoleniem — wielu z nich patrzy na konfesjonał jak na relikt przeszłości. Mówią wprost: „Żyję przyzwoicie, pracuję, płacę podatki, nikomu krzywdy nie robię. Z czego ja mam się właściwie spowiadać?”. Co to jest grzech ciężki?

Ks. Ryszard Halwa: To pytanie trafia w sam środek dramatu duchowego, którego jesteśmy dziś świadkami. Rzeczywiście, bardzo wielu ludzi — szczególnie ludzi młodych, którzy przestali uczęszczać na katechizację w szkołach, ale niestety również wielu dorosłych — w ogóle nie wie dziś, co jest grzechem ciężkim, a co grzechem lekkim. Zatraciliśmy elementarną wrażliwość sumienia. Dlatego Kościół nieustannie przypomina bardzo precyzyjną miarę: grzechy ciężkie, nazywane również grzechami śmiertelnymi, to czyny, które uderzają bezpośrednio w prawo Boże i całkowicie niszczą w sercu człowieka miłość oraz łaskę uświęcającą.

Vanessa Nachabe: Czyli nie każde potknięcie i nie każda nasza słabość od razu zamyka nam niebo? Gdzie przebiega ta granica, o której mówi nauczanie Kościoła?

Ks. Ryszard Halwa: Dokładnie tak. Abyśmy mogli mówić o grzechu śmiertelnym, muszą zostać spełnione jednocześnie trzy ścisłe warunki, które precyzyjnie określa Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 1857): po pierwsze czyn musi dotyczyć poważnej materii, po drugie musi zostać popełniony z pełną świadomością tego, że jest złem, i po trzecie — z całkowitą dobrowolnością, czyli za naszą własną zgodą. I rzecz najważniejsza, o której trzeba dziś krzyczeć z ambon: każdy grzech ciężki wymaga wyznania w sakramencie pokuty i pojednania, czyli w spowiedzi świętej. Dopóki człowiek nie pojedna się z Bogiem w konfesjonale, dopóty nie może przystępować do Komunii Świętej.

3

Przykłady grzechów o pozornej niewinności

Trzy warunki grzechu śmiertelnego: o grzechu ciężkim mówimy wtedy, gdy dotyczy on materii poważnej oraz zostaje popełniony z pełną świadomością i całkowitą dobrowolnością.

Pułapka pozornej niewinności: wymówka „nikogo nie zabiłem i nie okradłem” usypia sumienie — tymczasem grzechy ciężkie obejmują m.in. pornografię, samogwałt, zdradę, życie bez ślubu kościelnego, antykoncepcję wczesnoporonną, okultyzm czy świadome opuszczenie niedzielnej Mszy Świętej.

Słowo, które zabija, i dług, którego nie oddajesz: ciężkim wykroczeniem przeciwko V, VII i VIII (nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij) przykazaniu jest również nienawiść z zamiarem skrzywdzenia bliźniego, niszczenie ludzi oszczerstwem, nieoddawanie długów mimo posiadania pieniędzy oraz wyzysk pracowników.

Zakaz świętokradzkiej Komunii Świętej: kto ma na sumieniu grzech śmiertelny, nie może przystąpić do Stołu Pańskiego bez wcześniejszego sakramentu pokuty i pojednania (por. 1 Kor 11,27).

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10

Bóg widzi to, czego nie złapał człowiek

Vanessa Nachabe: Przejdźmy do konkretów, o których ludzie najczęściej boją się albo wstydzą mówić przy kratkach konfesjonału. Szóste i dziewiąte przykazanie. Dziś świat wmawia nam, że pornografia w smartfonie to „niewinna rozrywka”, a zdrada, o której współmałżonek się nie dowiedział, „nikogo przecież nie boli”. Jak ocenia to ks. Ryszard Halwa?

Ks. Ryszard Halwa: To jedno z najbardziej przewrotnych kłamstw szatana! Wielu ludzi tłumaczy sobie zdradę dokładnie w ten sposób: „Nikt mnie nie widział, nikt mnie nie złapał na gorącym uczynku, żona czy mąż o niczym nie wie — a więc nic wielkiego się nie stało”. Otóż stało się! Nawet jeśli żaden człowiek Cię nie przyłapał, to złapałeś samego siebie we własnym sumieniu i widzi Cię Pan Bóg. Niewierność małżeńska — czyli zdrada współmałżonka — jest zawsze grzechem ciężkim, bo rozrywa święte przymierze zawarte przed ołtarzem.

Vanessa Nachabe: A co z grzechami popełnianymi w czterech ścianach, w samotności oraz z parami, które latami mieszkają razem „na próbę” bez ślubu kościelnego?

Ks. Ryszard Halwa: Tutaj nauczanie Kościoła jest równie jednoznaczne i nie wolno go rozwadniać. Do katalogu, który obejmują grzechy ciężkie przeciwko czystości, należy po pierwsze dobrowolna masturbacja, czyli samogwałt, po drugie — świadome oglądanie lub tworzenie materiałów pornograficznych, które zniewalają wyobraźnię i niszczą zdolność do czystej miłości. Po trzecie wreszcie: wspólne życie jak mąż i żona bez ważnie zawartego sakramentu małżeństwa. Jeżeli kobieta i mężczyzna żyją w wolnym związku albo poprzestali wyłącznie na kontrakcie cywilnym, a mimo to współżyją ze sobą jak małżeństwo, trwają w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii Świętej bez uporządkowania swojego życia.

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Słowem też można zabić drugiego człowieka!

Vanessa Nachabe: Wielu katolików wie, że aborcja czy eutanazja to grzech śmiertelny, ale już przy temacie antykoncepcji zapada cisza. Dlaczego stawia ją Ksiądz w jednym szeregu z najpoważniejszymi wykroczeniami?

Ks. Ryszard Halwa: Ponieważ wielu małżonków nie ma pojęcia — albo nie chce pamiętać — jak naprawdę działają współczesne środki antykoncepcyjne! Stosowanie antykoncepcji, czyli środków zapobiegających poczęciu życia, jest grzechem ciężkim nie tylko dlatego, że zamyka akt małżeński na Boży dar życia, ale również dlatego, że bardzo wiele z tych preparatów ma działanie wczesnoporonne. Oznacza to, że nie tyle zapobiegają one samemu poczęciu, ile uniemożliwiają zagnieżdżenie się już poczętego człowieka i w praktyce zabijają bezbronne dziecko u samego progu jego istnienia. Tym bardziej oczywistym i straszliwym grzechem ciężkim jest aborcja oraz jakikolwiek bezpośredni udział czy pomoc w umyślnym przerwaniu życia nienarodzonego dziecka — o czym szerzej alarmowaliśmy m.in. w kontekście prób otwierania tzw. abortomatów w Polsce.

Vanessa Nachabe: A obok aborcji pojawia się dziś coraz głośniejszy temat eutanazji...

Ks. Ryszard Halwa: Tak! Morderstwo, samobójstwo i eutanazja to bezpośrednie podeptanie piątego przykazania Dekalogu: „Nie zabijaj”. Widzimy dziś przerażający pochód cywilizacji śmierci w krajach Europy Zachodniej czy w Kanadzie, gdzie eutanazja zbiera krwawe żniwo, a środowiska lewicowe i liberalne robią wszystko, by pod hasłem „godnej śmierci” przeforsować ją także w Polsce. Ale piąte przykazanie nie kończy się na sali operacyjnej!

Vanessa Nachabe: Co ma Ksiądz na myśli? Przecież większość z nas nie sięga po nóż ani pistolet.

Ks. Ryszard Halwa: Nie trzeba sięgać po nóż, żeby zniszczyć człowieka! Grzechem ciężkim jest każde wyrządzenie poważnej krzywdy fizycznej, seksualnej lub emocjonalnej drugiemu człowiekowi. Często powtarzam na rekolekcjach: słowem też można zabić drugiego człowieka! Można go słowem tak głęboko zranić, upokorzyć i złamać psychicznie, że nie podniesie się przez lata. Co więcej, grzechem ciężkim jest już samo żywienie głębokiej nienawiści oraz świadomy zamiar dokonania krzywdy wobec bliźniego. Jeśli w Twoim sercu dojrzewa plan zemsty i zniszczenia kogoś — już przekroczyłeś granicę grzechu śmiertelnego.

3

„Nawet jeśli nikt Cię nie widział i nikt nie złapał Cię na gorącym uczynku — złapałeś samego siebie we własnym sumieniu, a przede wszystkim widzi Cię Pan Bóg. Słowem, oszczerstwem i nienawiścią można zabić drugiego człowieka równie skutecznie jak pięścią.”— — ks. dr Ryszard Halwa SAC (Prawy.pl)

15 GRZECHÓW CIĘŻKICH, PRZED KTÓRYMI OSTRZEGA KS. RYSZARD HALWA SAC

Rachunek sumienia: 15 grzechów ciężkich, które wymagają spowiedzi

Poniższa lista, oparta na katechezie ks. dr. Ryszarda Halwy, może pomóc w przygotowaniu do spowiedzi. Jeśli którekolwiek z tych przewinień zostało popełnione świadomie i dobrowolnie, konieczna jest spowiedź przed przyjęciem Komunii Świętej.

Dobrowolna masturbacja (samogwałt) – Świadome wykroczenie przeciwko VI przykazaniu i czystości. Oglądanie lub tworzenie pornografii – Ciężki grzech przeciwko czystości (VI i IX przykazanie), niszczący godność osoby ludzkiej. Niewierność małżeńska (zdrada) – Grzech śmiertelny, który łamie przymierze małżeńskie. Życie jak mąż i żona bez ślubu kościelnego – Współżycie w konkubinacie lub po ślubie cywilnym bez sakramentu małżeństwa. Stosowanie antykoncepcji (zwłaszcza wczesnoporonnej) – Świadome zamknięcie się na dar życia w akcie małżeńskim. Aborcja oraz pomoc w przerwaniu ciąży – Bezpośredni zamach na życie nienarodzonego dziecka. Morderstwo, samobójstwo i eutanazja – Bezpośrednie złamanie V przykazania „Nie zabijaj”. Ciężka krzywda (fizyczna, psychiczna) i nienawiść – Niszczenie bliźniego przemocą, okrutnym słowem lub życzeniem zła. Kradzież (zwłaszcza wobec osób ubogich) – Przywłaszczenie cudzego mienia. Oszustwo, korupcja i celowe nieoddawanie długów – Nieuczciwość w sprawach finansowych i biznesowych. Oszczerstwa, poważne kłamstwa i zdradzanie tajemnic – Niszczenie dobrego imienia bliźniego. Niesprawiedliwe traktowanie pracowników – Wyzysk, zatrzymywanie wynagrodzenia i deptanie godności ludzkiej. Apostazja, okultyzm oraz ciężka pycha, chciwość i zazdrość – Świadome odrzucenie wiary i zwracanie się ku fałszywym idolom. Świętokradzka Komunia Święta – Przyjęcie Ciała Pańskiego ze świadomością nieodpuszczonego grzechu ciężkiego. Świadome opuszczenie niedzielnej Mszy Świętej – Rezygnacja z Eucharystii w niedzielę lub święto nakazane bez ważnej przyczyny.