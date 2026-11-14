Pił, prowadził i zabił. 29-latek z dwoma zakazami usłyszał wyrok po śmiertelnym wypadku

D o śmiertelnego wypadku doszło 30 listopada 2025 roku w Słupnie pod Warszawą.

Pijany kierowca zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z oplem, a następnie uderzył w drzewo.

29-latek dostał 10 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

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Pijany kierowca zjechał na przeciwległy pas

Do tragedii doszło 30 listopada 2025 roku około godz. 8.30 na drodze wojewódzkiej nr 631 w Słupnie. 29-letni Norbert Sz. jechał Volkswagenem Jettą od strony Marek w kierunku Nieporętu. Był pod wpływem alkoholu. Nie dostosował prędkości i sposobu jazdy do warunków na drodze, stracił panowanie nad samochodem i zjechał na przeciwległy pas.

Tam zderzył się z prawidłowo jadącym oplem. Siła uderzenia wyrzuciła Volkswagena na pobocze, gdzie samochód z impetem uderzył w drzewo. Pasażer auta, Piotr K., zmarł wskutek odniesionych obrażeń.

Miał dwa zakazy prowadzenia samochodu

W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że 29-latek w ogóle nie powinien siadać za kierownicą. Obowiązywały go dwa prawomocne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mimo to prowadził samochód po alkoholu.

Prokuratura oskarżyła go o spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości i podczas obowiązywania zakazu, a także o prowadzenie auta po alkoholu w warunkach recydywy. W trakcie postępowania Norbert Sz. przebywał w areszcie.

10 lat więzienia i dożywotni zakaz

19 października 2026 roku Sąd Rejonowy w Wołominie uznał 29-latka za winnego obu zarzucanych mu czynów. Wymierzył mu karę łączną 10 lat pozbawienia wolności. Orzekł również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Wyrok ten stanowi jasny sygnał braku tolerancji dla pijanych kierowców, którzy w sposób rażący i powtarzalny lekceważą wyroki sądowe oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego - komentuje prokurator Marzena Kiełek - Łopińska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Sąd przyznał także nawiązki dla najbliższych zmarłego Piotra K. – po 25 tys. zł dla każdej z uprawnionych osób. Norbert Sz. ma ponadto zapłacić 10 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wyrok nie jest prawomocny.