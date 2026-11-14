Jan Englert gorzko o współczesnym świecie. "Utopimy się we własnej żółci"

Podczas ToruńCAMERIMAGE uczczono pamięć Andrzeja Wajdy

Międzynarodowy Festiwal Filmowy CAMERIMAGE to jedno z najważniejszych wydarzeń świecie, które poświęcone jest sztuce operatorów filmowych. Pomysłodawcą i dyrektorem festiwalu jest Marek Żydowicz. Pierwsza edycja festiwalu zadebiutowała w 1993 roku w Toruniu, gdzie odbywał się do 1999 roku. Na kilka lat festiwal przeniósł się do Łodzi, a później do Bydgoszczy. W 2019 roku wrócił do Torunia.

Festiwal co roku przyciąga do Polski cenionych twórców filmowych z całego świata. Na Cameraimage gościli m.in. David Lynch, Danny DeVito, Adam Driver, Quentin Tarantino, Willem Dafoe, Sean Penn, Peter Dinklage. Goszczą na nim również największe gwiazdy polskiego kina.

W tym roku festiwal zadebiutował pod nazwą ToruńCAMERIMAGE. Tegoroczna, 34. edycja festiwalu, rozpoczęła się 7 listopada, a dziś wieczorem odbędzie się uroczysta gala zamknięcia. Na tydzień Toruń ponownie stał się stolicą kina. Uczestnicy wydarzenia mogli brać udział w seansach premierowych, warsztatach oraz spotkaniach z cenionymi twórcami z całego świata.

MFF ToruńCAMERIMAGE to nie tylko filmowe premiery, ale również powrót do klasyki kina. Podczas tegorocznej edycji uczczono pamięć Andrzeja Wajdy. W tym roku legendarny reżyser obchodziłby swoje setne urodziny, a początkiem października minęło dziesięć lat od jego śmierci.

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Jan Englert o internecie, nienawiści i patriotyzmie. Apeluje o pokorę

W ramach specjalnej retrospektywy poświęconej twórczości Andrzeja Wajdy pokazano m.in. film "Tatarak". Po projekcji odbyło się spotkanie z odtwórcą jednej z głównych ról, Janem Englertem. Ceniony aktor rozmawiał również z "Super Expressem".

Wspominając pracę z wybitnym reżyserem stwierdził, że wyglądała jak współpraca reżysera z aktorem, z jednym istotnym wyjątkiem - Wajda był prawdziwym artystą, podczas gdy współcześnie wielu ludzi jedynie uważa się za artystów.

Wszystkim się wydaje, że są artystami, nie tylko w zawodach artystycznych. W tych klimatach mamy przekonanie, dzięki internetowi, że wszystko wiemy i niczym nie różnimy się od innych. Że dzięki temu możemy wygłaszać sądy, oceniać, wymyślać, nienawidzić się i tak dalej. Żyjemy w czasach, w których, jeśli nie przywrócimy odrobiny pokory wobec nawet tych, którzy myślą inaczej, mówią inaczej, czy zachowują się inaczej, to utopimy się we własnej żółci. Powinniśmy rzeczywiście słuchać siebie nawzajem, słuchać i rozmawiać, bo prawdziwa rozmowa jest najważniejsza - powiedział Engert.

Wybitny artysta poruszył również temat patriotyzmu i wyznał, czym dla niego jest. Zdaniem aktora patriotyzm to przede wszystkim powinność i praca dla ojczyzny, która powinna zaczynać się od tego, by samemu stawać się coraz lepszym człowiekiem.

Powiem, czym jest patriotyzm dla mnie. Patriotyzm to jest przede wszystkim posprzątanie siebie samego. Zacząć od siebie po prostu. Zacząć trzeba od siebie. Patriotyzm to jest powinność. To nie są hasła i machanie sztandarami. To jest właśnie praca dla ojczyzny, dla ojcowizny. To jest praca, którą trzeba zacząć od tego, żeby samemu być coraz lepszym - stwierdził aktor.

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