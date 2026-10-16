Jan Englert nigdy nie zrobi tego dla pieniędzy! Inni aktorzy nie mają z tym problemu

Jan Englert nigdy nie wystąpił w reklamie

Jan Englert przez 12 lat był rektorem Akademii Teatralnej, a przez 22 lata pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Narodowego. Jak twierdzi, tego typu funkcje zobowiązują do pewnych zachowań. Zdaniem aktora, na takich stanowiskach nie powinno się przyjmować pewnych propozycji. Dlatego też Englert przez całą swoją karierę nie pojawiał się w typowych programach rozrywkowych. Nie przyjmował również propozycji reklamowych, na których na przełomie lat mógł zarobić milionowe sumy. W rozmowie z "Super Expressem" opowiada o zasadach, którymi się kieruje.

Przez 40 lat piastowałem różne funkcje publiczne i akademickie, które zobowiązywały mnie do pewnych zachowań. Niekoniecznie adekwatnych do dzisiejszego świata, w którym miarą talentu bywa oglądalność w internecie, a nie jakość. Niestety żyjemy w czasach, gdzie jakość przegrywa z ilością. Dopiero teraz, po raz pierwszy od osiągnięcia dojrzałości, odpowiadam wyłącznie za samego siebie. Muszę się powoli odzwyczajać od myślenia, co mi wypada, a co nie - na przykład w kwestii udziału w reklamach

- mówi nam aktor.

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Inni aktorzy zarabiają miliony

Jak słusznie zauważył, inni jego koledzy, którzy również są cenionymi artystami bądź dyrektorami, nie mają z tym problemu. Jan Englert ma z tyłu głowy słowa swojego mistrza.

Jestem jednym z nielicznych aktorów, którzy nigdy w żadnej nie wystąpili. Nie wynikało to ze wstrętu do reklam, ale z poczucia, że rektorowi Akademii Teatralnej czy dyrektorowi Teatru Narodowego po prostu to nie przystoi. Choć nie pełnię już tych funkcji, wciąż pamiętam naukę moich mistrzów: aktorstwu bliżej jest do kapłaństwa niż do błazeństwa. Dziś te proporcje się, niestety, odwróciły

- dodaje.

Warto wspomnieć, że wielu wybitnych aktorów chętnie bierze udział w reklamach. Należą do nich min.:Michał Żebrowski, który również jest dyrektorem teatru, Borys Szyc, Marek Kondrat czy Bogusław Linda.

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