Zacznij od rogala, skończ na koniu! Jak Dzień Świętego Marcina podbił Polskę i Europę

Kim był święty Marcin? Rzymski żołnierz, który zmienił świat

W centrum wszystkich obchodów stoi postać świętego Marcina z Tours. Urodzony w rzymskiej Panonii (dzisiejsze Węgry) w IV wieku, był rzymskim żołnierzem, który porzucił wojskową karierę, by poświęcić się wierze. Jego najbardziej znany czyn to podarowanie połowy swojego płaszcza zziębniętemu żebrakowi. Dlaczego tylko połowy? Okazuje się, że Marcin, jako legionista, mógł dysponować jedynie swoją częścią munduru – druga należała do garnizonu! Później został biskupem Tours, a jego pogrzeb 11 listopada 397 roku stał się datą jego wspomnienia.

W ikonografii święty Marcin to zawsze legionista na białym koniu. Jest patronem żołnierzy, jeźdźców, podróżnych, krawców, żebraków, a nawet właścicieli winnic. Jego historia to opowieść o miłosierdziu, które zainspirowało niezliczone pokolenia.

Poznańskie rogale: Więcej niż tylko słodkość

Gdy myślimy o 11 listopada w Polsce, natychmiast przychodzą nam na myśl rogale świętomarcińskie. To symbol Poznania i Wielkopolski, chroniony unijnym oznaczeniem geograficznym od 2008 roku. Ich nadzienie z białego maku to prawdziwa gratka dla podniebienia.

Skąd wzięła się ta tradycja? Popularna legenda głosi, że w 1891 roku proboszcz parafii św. Marcina w Poznaniu, ks. Jan Lewicki, zaapelował o pomoc dla biednych. Cukiernik Józef Melzer wskrzesił wtedy dawny wypiek w kształcie podkowy (nawiązującej do zgubionej podkowy rumaka świętego Marcina), a bogatsi kupowali rogale, wspierając tym samym ubogich. Okazuje się jednak, że rogale reklamowano już w 1860 roku, a ich korzenie mogą sięgać nawet czasów przedchrześcijańskich, kiedy to w ten sposób czczono bóstwa, składając ofiary z wołów i wypiekając ciasta w kształcie rogów.

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Jarmark Świętego Józefa w Krakowie

Dlaczego gęsina na świętego Marcina?

„Na świętego Marcina najlepsza gęsina” – to przysłowie znane w całej Polsce. Ale dlaczego właśnie gęś stała się symbolem tego dnia? Jedna z legend mówi, że gęsi, swoim gęganiem, zdradziły kryjówkę Marcina, gdy ten, nie chcąc zostać biskupem, próbował ukryć się przed wyborem. Inna, bardziej pragmatyczna, wskazuje na fakt, że późną jesienią gęsi są po prostu najtłustsze i najsmaczniejsze, idealne na suto zastawiony stół przed nadchodzącym Adwentem.

Dziś gęsina świętomarcińska to prawdziwy przysmak, który coraz częściej gości na polskich stołach, celebrując bogactwo jesiennych smaków.

Pochody, lampiony i tajemniczy żebrak

W Polsce, zwłaszcza w Poznaniu, obchody Dnia Świętego Marcina to prawdziwe widowisko. Ulicami miast przechodzą barwne pochody, często z jeźdźcem przebranym za świętego Marcina na białym koniu. W Poznaniu pochód na ulicy Świętego Marcina jest połączeniem wydarzenia religijnego z zabawą ludową, gdzie święty odbiera od prezydenta klucze do miasta. Coraz popularniejsze są także inscenizacje epizodu z płaszczem, często z udziałem publiczności, a nawet z nowoczesnymi akcentami, jak święty Marcin wjeżdżający na motorze!

W Niemczech i Niderlandach dzieci wychodzą wieczorami na pochody z lampionami, śpiewając piosenki o świętym. To piękna tradycja, która uczy najmłodszych o wartościach miłosierdzia i wspólnoty.

Dzień świętego Marcina w Europie: Różne oblicza jednej tradycji

Choć wspomnienie świętego przypada na 11 listopada, na Węgrzech, skąd pochodził, czci się go 8 i 9 dnia tego miesiąca. W krajach niemieckojęzycznych organizowane są pochody z lampionami, a po nich konsumuje się ciasteczka zwane Weckmannami, często w kształcie ludzików.

W Estonii z kolei, poza jedzeniem gęsiny, w ten dzień po domach chodzą przebierańcy zwani mardijooks, robiąc żarty i śpiewając pieśni o świętym i urodzaju. To echo dawnych wierzeń, które miały zapewnić dostatnią zimę i chronić przed głodem. Zebrane plony i zapasy nosiły nawet nazwę „marcinowych spichlerzy”.

Dzień Świętego Marcina to fascynujące połączenie religii, historii i lokalnych obyczajów, które pokazują, jak bogata i różnorodna może być europejska tradycja. Niezależnie od tego, czy jesz rogala, gęsinę, czy bierzesz udział w pochodzie, pamiętaj, że uczestniczysz w czymś, co ma tysiącletnią historię!

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