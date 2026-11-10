1,4 tony słodkości! Już od 18 listopada kultowe Miasto z Piernika wraca do Warszawy

Gdzie indziej zobaczycie stolicę w tak przepysznej odsłonie? To tutaj piernik i cukier tworzą miniaturową Warszawę - z fragmentem Dworca Centralnego, Pałacem Kultury i wieżowcami, które w wersji z lukru i czekolady nabrały bajkowego blasku. Pośród piernikowych chatek i cukrowych ludzików przejeżdżają czekoladowe pociągi, a wokół roztacza się zniewalający zapach cynamonu i korzennych przypraw. Miasto oświetlone blaskiem lampek i szczelnie oblane słodką pierzynką z lukru to po prostu niesamowita zimowa bajka.

Skala tej jadalnej sztuki przyprawia o zawrót głowy. Wyobraźcie sobie, że na budowę tej apetycznej metropolii zużyto około 1,4 tony pachnącego piernika, 15 kg miodu, 44 kg czekolady i 2 kg korzennych przypraw! Zimowy klimat potęguje lśniąca pierzynka z lukru, do ukręcenia którego potrzeba było aż 290 jaj, 82 cytryn i 18 kg cukru pudru. Dzieła dopełniają niezliczone ilości cukrowych posypek i wiórków czekoladowych, nadając uliczkom magiczny sznyt.

Ta jedyna w swoim rodzaju Magia Świąt czeka na Was od 18.11.2026 do 28.02.2027. Co ważne, Kolejkowo w Warszawie jest czynne codziennie, nawet w święta. Przekraczając progi tego cudownego miejsca, wchodzimy do krainy, w której aromatyczny piernik i słodki lukier tworzą niezapomniane krajobrazy (i zapachy). Nie przegapcie okazji, by zobaczyć to zjawisko na własne oczy!

Słodka magia opanowuje też inne miasta! Miasto z Piernika zobaczycie również we Wrocławskim Kolejkowie (od 19 listopada) oraz w Gliwickim Kolejkowie (od 28 listopada).

Kolejkowo Warszawa – Warsaw Towers, ul.Sienna 39

– Warsaw Towers, ul.Sienna 39 Czynne codziennie: 10:00–19:00

Bilety od 40 zł (online), dzieci do 3 lat – wstęp bezpłatny

Miasto z Piernika od 18 listopada 2026 do 28 lutego 2027

Słodka odskocznia po pracy: Miasto z Piernika w Warszawie

Szukasz unikalnego oddechu od biznesowej codzienności? Już od 18 listopada warszawskie Kolejkowo zaprasza na kultowe Miasto z Piernika! To imponująca, zbudowana z 1,4 tony ciasta makieta stolicy. Zobaczysz tu Dworzec Centralny i Pałac Kultury oblane lukrem, a wśród pachnących cynamonem chatek mkną czekoladowe pociągi. Wystawę w Warsaw Towers (ul. Sienna 39) można podziwiać codziennie do 28 lutego. Idealne miejsce na relaks!