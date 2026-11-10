Za ten błąd możesz teraz stracić prawo jazdy! Uważaj na te miejsca

Nowe przepisy dla kierowców od 21 listopada! Za ten błąd stracisz prawo jazdy na trzy miesiące

Uwaga kierowcy! 21 listopada wchodzą w życie nowe, ważne dla Was przepisy. Chodzi o wykroczenia związane z przejazdami kolejowymi. Do tej pory za niebezpieczne zachowanie na przejeździe kierowca mógł dostać mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych. W przypadku ponownego popełnienia wykroczenia mandat może wynieść nawet 4000 zł. Teraz do tych kar dojdzie utrata prawa jazdy na trzy miesiące.

Za co można stracić prawo jazdy od 21 listopada?

Nowe przepisy obejmują cztery sytuacje. Kierowca straci uprawnienia na trzy miesiące, jeśli ominie opuszczone zapory lub półzapory albo wjedzie na przejazd, gdy szlabany są jeszcze opuszczane lub nie zostały całkowicie podniesione.

Taka sama kara będzie groziła za przejazd na czerwonym świetle, również migającym, oraz za wjazd na tory, gdy po drugiej stronie nie ma miejsca, żeby bezpiecznie kontynuować jazdę.

Policja przypomina, że nie wolno wjeżdżać na przejazd nawet wtedy, gdy szlabany są jeszcze podniesione, ale sygnalizator pokazuje czerwone światło.

Surowsze kary również za spowodowanie katastrofy

Zmiany dotyczą także poważniejszych przestępstw. W przypadku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata.

Za bezpośrednie sprowadzenie niebezpieczeństwa takiej katastrofy obowiązkowy zakaz wyniesie minimum rok.

Policjanci przypominają też, co zrobić, gdy samochód utknie na torach. Jeśli nadjeżdża pociąg lub zamykają się rogatki, trzeba jak najszybciej opuścić przejazd, nawet wyłamując szlaban samochodem. Jeśli pojazdu nie można usunąć, należy oddalić się w bezpieczne miejsce i zadzwonić pod 112.

Dyspozytorowi trzeba podać dziewięciocyfrowy numer przejazdu z żółtej naklejki umieszczonej przy rogatce lub krzyżu św. Andrzeja.

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