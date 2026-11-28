Oryginalne wróżby andrzejkowe do wydrukowania za darmo

Papierowe przepowiednie stanowią niezwykle popularną formę rozrywki podczas jesiennych spotkań towarzyskich. Wystarczy wydrukować gotowe wróżby na Andrzejki i wręczyć je znajomym podczas imprezy. Taki mały gest uatrakcyjnia wspólną zabawę i tworzy wspaniałe wspomnienia z tego niezwykłego wieczoru. Możesz również dorzucić je do drobnych upominków lub ukryć pod talerzami zaproszonych osób.

Najlepsze wróżby do ciasteczek na Andrzejki oraz piękne życzenia

Poniższe propozycje świetnie sprawdzą się jako karteczki z wróżbami na Andrzejki dla Twoich bliskich. Każde słowo napisałam z myślą o szczerych intencjach i dobrych wibracjach na nadchodzący czas. Wybierz najbardziej pasujące sentencje i przekaż je w formie magicznej przepowiedni. Taka osobista wiadomość na pewno wywoła uśmiech na twarzy obdarowanej osoby.

Życzę Ci z całego serca, aby ten magiczny wieczór przyniósł Ci rozwiązanie problemu, który od dawna zaprząta Twoje myśli.

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W nadchodzącym czasie widzę dla Ciebie ogromną szansę na zawodowy sukces, dlatego życzę Ci odwagi do podejmowania ryzyka.

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Przepowiadam Ci wspaniałą podróż w nieznane, w której odkryjesz zupełnie nowe pasje i poznasz niesamowitych ludzi.

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Mam nadzieję, że wkrótce spotkasz kogoś wyjątkowego, a ja życzę Ci otwartości na tę nową relację.

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Życzę Ci dużo wewnętrznego spokoju, ponieważ karty pokazują wyraźnie, że w najbliższych miesiącach odnajdziesz prawdziwą harmonię.

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Przeczuwam dla Ciebie niespodziewany zastrzyk gotówki, więc życzę Ci rozsądku przy spełnianiu swoich najskrytszych marzeń.

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Życzę Ci ogromu zdrowia i witalności, bo czeka Cię rok pełen intensywnych wrażeń oraz fascynujących wyzwań.

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W gwiazdach zapisano Twój ogromny osobisty rozwój, a ja życzę Ci wytrwałości w drodze do upragnionego celu.

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Czuję, że wkrótce zyskasz cennego przyjaciela, dlatego życzę Ci mnóstwa ciepła i życzliwości w codziennych kontaktach z ludźmi.

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Życzę Ci niesłabnącego optymizmu, ponieważ Twoja przyszłość maluje się w niezwykle jasnych i radosnych barwach.

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Stylowe i śmieszne wróżby na kartkach Andrzejki do pobrania

Galeria pod tekstem zawiera różnorodne projekty graficzne, wśród których wyróżniają się nowoczesne ilustracje oraz minimalistyczne wzory. Wybrane grafiki świetnie sprawdzą się jako wróżby na Andrzejki do druku. Zestawienie obejmuje darmowe kartki w wielu stylach, dlatego bez trudu dopasujesz je do charakteru swojej imprezy. Zapisz ulubione pliki na swoim urządzeniu i wydrukuj je przed przybyciem gości.

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