Do groźnego zdarzenia doszło w piątek, 20 listopada, przed godz. 14 w Bysławiu w województwie kujawsko-pomorskim. 16-latka poruszała się hulajnogą elektryczną i przejeżdżała przez przejście dla pieszych. Wtedy doszło do potrącenia przez samochód ciężarowy marki MAN.

Nastolatka doznała obrażeń głowy i ręki. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a poszkodowaną przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Bydgoszczy. Jak informuje Fakt.pl, powołując się na ustalenia policji, dziewczyna nadal przebywa w szpitalu. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Ekspert ostro o zachowaniu 16-latki. „To jest masakra”

Nagranie wypadku opublikowane przez kanał Stop Cham szybko obiegło internet. O ocenę zachowania nastolatki poproszono Wojciecha Pasiecznego, byłego policjanta i biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Ekspert nie krył oburzenia.

To jest masakra. Po pierwsze, na hulajnodze nie przejeżdżamy przez przejście dla pieszych, tylko ją przeprowadzamy. To zdarzenie nazwałbym czynem samobójczym - powiedział w rozmowie z o2.pl, cytowany przez Fakt.pl.

Pasieczny zwrócił również uwagę na błędne rozumienie przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych. Jak podkreślił, pierwszeństwo na przejściu nie oznacza, że można wejść bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, jeśli kierowca nie ma możliwości bezpiecznego zatrzymania się.