Do zdarzenia doszło w czwartek, 26 listopada, na ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią. O godz. 1:21 dyżurny miejscowej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku i natychmiast skierował na miejsce funkcjonariuszy.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letni kierowca Forda, jadąc prostym odcinkiem drogi, z nieustalonej przyczyny zjechał na pobocze, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna odniósł poważne obrażenia i poniósł śmierć na miejscu.

Na miejscu wypadku pracował policyjny technik kryminalistyki, który przeprowadził oględziny pojazdu oraz miejsca zdarzenia.

Postępowanie mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tragedii prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią pod nadzorem prokuratury.