Powiedzieli mu, że został ojcem

Był początek lat 70. „Stawka większa niż życie” zrobiła ze Stanisława Mikulskiego jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Serial pokazywano także za granicą, a jego odtwórca jeździł na spotkania z widzami. Podczas jednego z pobytów w Jugosławii dotarła do niego wiadomość z Polski: jego żona, Jadwiga, urodziła syna. Chłopiec dostał na imię Bartłomiej.

Mikulski był szczęśliwy. Kilka godzin później próbował dowiedzieć się, co dzieje się w domu. Wtedy usłyszał wiadomość, której początkowo nikt nie chciał mu przekazać. „Mój synek zmarł kilka godzin po porodzie” – napisał po latach.

Publiczność niczego nie wiedziała. Aktor nadal był Klossem – eleganckim, opanowanym, zawsze zwycięskim. Sam dopiero wiele lat później przyznał, że obok sławy toczyło się jego drugie życie. „Równolegle do okresu niespotykanej sławy biegła inna, dotychczas nieujawniona historia” – wspominał.

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Los uderzył drugi raz

Stanisław i Jadwiga nie zrezygnowali z marzenia o wspólnym dziecku. Doczekali się drugiego syna, Grzegorza. I tragedia się powtórzyła – także on zmarł niedługo po narodzinach. Dla rodziców musiał to być cios trudny do wyobrażenia. Mikulski nie opowiadał jednak publicznie o szczegółach swojego bólu. Grał, występował, spotykał się z widzami. Dla milionów Polaków pozostawał niezniszczalnym agentem J-23, a dopiero po latach zdecydował się odsłonić tę część życia.

Co ważne, nie były to jedyne dzieci aktora. Z pierwszego małżeństwa z Wandą miał starszego syna Piotra. Pierwszy związek nie przetrwał jednak próby, jaką okazała się rozwijająca się kariera. Mikulski uczciwie brał część odpowiedzialności na siebie. „Zacząłem rzadko bywać w domu, a nieobecność męża źle wpływa na małżeństwo” – pisał.

Kloss dał mu miłość

Paradoksalnie właśnie rola, która zabierała mu tyle czasu i na zawsze miała przykleić do niego nazwisko Kloss, przyniosła mu także wielką miłość. Na planie „Stawki większej niż życie” poznał kostiumografkę Jadwigę Rutkiewicz. „Myśmy się po prostu w sobie zakochali” – wspominał.

Pobrali się w czerwcu 1970 roku. Po tragediach związanych z narodzinami dzieci chcieli wrócić do normalnego życia, ale wkrótce pojawił się kolejny dramat. Jadwiga zaczęła poważnie chorować. Rozpoznano u niej ziarnicę, chorobę układu limfatycznego.

Mikulski wspominał później, że dopiero wtedy razem z żoną zaczęli łączyć diagnozę z wcześniejszymi problemami związanymi z ciążami. Lekarskie rokowania były bardzo złe. Według jego wspomnień usłyszeli, że Jadwidze mogą zostać zaledwie trzy lata życia. „Jaki koniec? Żona i ja postanowiliśmy, że się nie poddamy” – pisał. I rzeczywiście walczyli znacznie dłużej.

Ze sceny biegł prosto do niej

Przez kolejne lata choroba stała się częścią ich małżeństwa. Jadwiga przechodziła leczenie, a Mikulski nadal pracował. Grał w teatrze i filmach, choć w domu czekała na niego coraz bardziej potrzebująca pomocy żona.

Latem 1983 roku nastąpiło poważne pogorszenie. Pojawił się niedowład nóg, a Jadwiga praktycznie przestała wychodzić. Mikulski został jej opiekunem. W jego wspomnieniach nie ma wielkich deklaracji ani opowieści o własnym poświęceniu. Jest za to jedno proste zdanie, które mówi o ich relacji więcej niż najbardziej patetyczne wyznanie: „Biegłem jak najpóźniej do teatru, a po przedstawieniu jak najszybciej wracałem do domu, do niej. Czekała na mnie”.

Wieczorem zakładał kostium, wychodził na scenę i grał dla publiczności. Potem nie zostawał na rozmowy ani spotkania. Wracał do Jadwigi.

Po jej śmierci został sam

Jadwiga Mikulska zmarła w styczniu 1985 roku. Miała 47 lat. Przez lata żyła z chorobą, której początkowo lekarze dawali zaledwie kilka lat. Mikulski był z nią do końca. Późniejsze publikacje opisywały, że śmierć żony bardzo mocno go załamała. Według wspomnień miał również pozbyć się domu, z którym wiązało się zbyt wiele bolesnych wspomnień. W jego życiu kończyła się cała epoka.

Najpierw stracił dwóch nowo narodzonych synów. Potem przez lata obserwował chorobę ich matki. Wreszcie został bez kobiety, do której tak długo wracał po każdym przedstawieniu. A przecież dla widzów nadal pozostawał przede wszystkim Hansem Klossem – człowiekiem, któremu zawsze wszystko się udawało.

Los dał mu jeszcze jedną szansę

Kilka lat później Mikulski wyjechał do Moskwy, gdzie objął stanowisko dyrektora Ośrodka Informacji i Kultury Polskiej. Tam poznał Małgorzatę. Była od niego sporo młodsza i wychowywała kilkuletnią córkę Katarzynę.

Początkowo nic nie zapowiadało, że znajomość zmieni się w najważniejszą relację ostatniego etapu życia aktora. A jednak tak się stało. Mikulski stworzył z Małgorzatą nowy dom, bliską więź nawiązał również z jej córką. Po wszystkich wcześniejszych doświadczeniach rodzina pojawiła się w jego życiu ponownie, choć w zupełnie innej formie, niż kiedyś sobie wyobrażał.

O trzeciej żonie mówił później bez charakterystycznego dla siebie dystansu: „Jest to dla mnie nagroda za wszystko, co mnie złego w życiu spotkało”. Z Małgorzatą pozostał do końca.

Stanisław Mikulski zmarł 27 listopada 2014 roku. Miał 85 lat. Dwanaście lat po jego śmierci Hans Kloss wciąż jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej telewizji, ale sam Mikulski pozostawił po sobie inną historię – człowieka, który w czasach największej sławy dwa razy stracił dziecko, później przez lata opiekował się ciężko chorą żoną, a mimo wszystko nie zamknął się na kolejną miłość.

Na ekranie Kloss zawsze znajdował wyjście. W prawdziwym życiu Stanisław Mikulski musiał nauczyć się żyć z tym, czego naprawić się nie dało.