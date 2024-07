Internauci się wściekli. Włączyli rozpoczęcie igrzysk olimpijskich i byli w szoku. Ksiądz dolał oliwy do ognia

Co tam się działo?!

Beata Tyszkiewicz zadebiutowała w 1957 roku w "Zemście" w reżyserii Antoniego Bohdziewicza. Od tego czasu stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek w polskiej kinematografii. Prasa rozpisywała się na temat jej licznych romansów. Ona jednak się ich wypierała i twierdziła, że daleko jej do łamaczki męskich serc. Stanisław Mikulski również był obiektem plotek. On również miał uwieść niejedną kobietę pojawiającą się na jego drodze.

Zobacz też: Stanisław Mikulski przeżywał niepojęty koszmar. Jego dzieci umierały kilka godzin po porodzie. Przyczyna była szokiem!

Beata Tyszkiewicz i Stanisław Mikulski mieli romans na planie filmu?

Na początku lat 60. wybuchł prawdziwy skandal. Beata Tyszkiewicz i Stanisław Mikulski zostali posądzeni przez prasę o romans. Aktorka w swoich wspomnieniach mówiła wprost, ze Stanisław wpadł jej w oko. On jednak był wtedy żonaty.

"Miałam 22 lata, kiedy zakochałam się bez pamięci w starszym ode mnie mężczyźnie. Miał ułożone życie. Wiedziałam, że nasza miłość nie miała przyszłości, ale moja fascynacja nie wygasała. Musiałam kogoś pokochać, a on nadawał się do tego, jaki nikt inny" - powiedziała aktorka w biografii "Nie wszystko na sprzedaż".

Zobacz też: Najpierw zginęły jego dzieci, potem stracił żonę. Przez potworne tragedie świat Stanisława Mikulskiego legł w gruzach

Trzy lata od wybuchu skandalu Tyszkiewicz i Mikulski zostali obsadzeni w głównych rolach w filmie wojennym "Skąpani w ogniu". Plotki o romansie wróciły ze zdwojoną siłą. Aktor w tym czasie poinformował też, że rozwodzi się z żoną, co dla wielu osób był dowodem na to, że robi to, aby związać się z Tyszkiewicz.

O zażyłości gwiazd chętnie wypowiadały się osoby z ich otoczenia. Niestety ani Tyszkiewicz, ani Mikulski tej relacji nigdy nie potwierdzili. Medialne doniesienia ustały, kiedy Beata poślubiła Andrzeja Wajdę, a Stanisław związał się z Jadwigą Rutkiewicz.

"Któregoś dnia zatelefonował do mnie, że umarła. Jego rozpacz nie miała granic. Tak, jakby stracił treść swojego życia" - wspominała Beata Tyszkiewicz w książce.

Po śmierci Mikulskiego w 2014 roku aktorka zdecydowała się na bardzo intymne wyznanie. Opowiedziała wtedy, jak naprawdę wyglądała jej relacja z aktorem. Przyznała, że była w nim zakochana. On jednak całe życie traktował ją jako koleżankę.

Zobacz też: Historia życia Stanisława Mikulskiego: Kochały go kolejne pokolenia, ale los go nie oszczędzał

Zobacz naszą galerię: Stanisław Mikulski tragiczny los superbohatera

Sonda Czy uważasz Beatę Tyszkiewicz za prawdziwą damę? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania