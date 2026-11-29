Kim jest Magda Waligórska? Rola Wioletki przyniosła jej sławę

Magdalena Waligórska-Lisiecka urodziła się w 1981 roku w Jędrzejowie i pracuje jako polska aktorka filmowa, telewizyjna oraz teatralna. Studiowała wiedzę o teatrze na warszawskiej Akademii Teatralnej, a dyplom zdobyła na wydziale aktorskim wrocławskiej filii PWST w Krakowie. Rozpoznawalność w całym kraju oraz sympatię widzów zyskała dzięki wcieleniu się w postać barmanki Wioletki Koteckiej w serialu TVP „Ranczo”. Do tej roli powróciła w 2026 roku przy okazji kontynuacji zatytułowanej „Ranczo. Zemsta wiedźm”.

Dorobek artystki obejmuje również występy w serialach „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz”, „Pierwsza miłość” i „Plebania”, a także w produkcjach kinowych „Testosteron”, „Ile waży koń trojański?” oraz „Moje córki krowy”. Aktorka stale pojawia się też w spektaklach w całej Polsce, między innymi w warszawskim Teatrze Capitol.

W życiu prywatnym jej mężem jest aktor Mateusz Lisiecki, z którym wspólnie wychowuje dwoje dzieci.

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Magda Waligórska zapowiada nowy sezon „Rancza”. Aktorka komentuje wyciek scenariusza

W grudniu 2026 roku na ekrany trafi 11. sezon „Rancza”, w którym ponownie wystąpi Magda Waligórska oraz większość dawnej obsady. Twórcy unikają ujawniania szczegółów fabuły, a pytani o konkrety zasłaniają się hasłem „pomidor”. Odtwórczyni roli Wioletki w wywiadzie dla portalu VOX FM zdradziła jednak ogólne wrażenia dotyczące nadchodzących odcinków.

„Myślę, że scena finałowa jest majstersztykiem. Kiedy ją czytałam, bardzo się śmiałam - to, co wymyślono na koniec, jest naprawdę zabawne. Pojawi się też kilka bardzo mocnych, komediowych wątków, które zostaną w pamięci na lata. Może nawet narodzą się z tego nowe powiedzonka i memy. Ja sama mam fajny wątek, z którego jestem bardzo zadowolona, ale oczywiście nie mogę go zdradzić. Pomidor! Będzie mnóstwo dobrej zabawy, choć przyznam szczerze, że bardzo ciekawi mnie, jak ten sezon zostanie przyjęty w obecnych realiach. Zaskakuje mnie, jak skrajne emocje i jak duży hejt budzi sam fakt powrotu „Rancza”. Tak jak mówiłam, wcześniej nie zdążyłam się do tego przyzwyczaić” – przyznała Magda Waligórska.

Ostatnio w jednym z programów telewizyjnych doszło do wycieku scenariusza pierwszego odcinka „Rancza. Zemsta Wiedźm”, co mocno podzieliło internautów. Aktorka krótko odniosła się do tego incydentu.

„Słyszałam o tym wycieku. Ja, czytając scenariusz, byłam zachwycona. Ciężko mi więc odnosić się do cudzych wyobrażeń. Zobaczymy, co przyniesie grudzień” – powiedziała.