Alarm w szkole w Mińsku Mazowieckim! Masowa ewakuacja, uczeń trafił do szpitala

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-13 18:30

Alarm w jednej ze szkół w Mińsku Mazowieckim! Osoby przebywające w budynku zaczęły skarżyć się na zawroty głowy i nudności. Konieczna była ewakuacja aż 346 osób. Kilkanaście z nich wymagało pomocy medycznej, a jeden z uczniów trafił do szpitala. Policja sprawdza, czy na terenie placówki rozpylono niebezpieczną substancję. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Szczegóły poniżej.

Dwóch strażaków w kaskach i mundurach z napisem Państwowa Straż Pożarna. O ewakuacji szkoły w Mińsku przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com
  • W jednej ze szkół w Mińsku Mazowieckim doszło do masowej ewakuacji po tajemniczych dolegliwościach zdrowotnych wśród uczniów i personelu.
  • Aż 346 osób opuściło budynek z powodu nagłych zawrotów głowy i nudności; 14 wymagało pomocy medycznej, a jeden uczeń trafił do szpitala.
  • Służby intensywnie pracują na miejscu, sprawdzając, czy na terenie placówki rozpylono niebezpieczną substancję.

Niepokojące zdarzenie w szkole w Mińsku Mazowieckim. Ewakuowano 346 osób

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim doszło do niepokojącego zdarzenia. Osoby przebywające w budynku zaczęły skarżyć się na zawroty głowy i nudności. Na miejsce wezwano straż pożarną.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 października. Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 14.30. Pomocy medycznej wymagało kilkanaście osób, a jedna z nich trafiła do szpitala. Funkcjonariusze sprawdzają, czy na terenie szkoły rozpylono niebezpieczną substancję.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Trwa przesłuchiwanie świadków

- Na tę chwilę nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do jej rozpylenia. Policjanci prowadzą czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia. Ze szkoły ewakuowano 346 osób, 14 osób wymagało pomocy medycznej, której na miejscu udzielił Zespół Ratownictwa Medycznego. Jeden z uczniów został przewieziony do szpitala - informuje mł. asp. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci i strażacy, którzy zabezpieczają teren i wykonują czynności procesowe. Trwa przesłuchiwanie świadków, zabezpieczane są też nagrania z monitoringu.

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