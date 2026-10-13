Trzy kobiety napastowane w Parku Reagana. Ofiar może być więcej! Pokrzywdzone opisują sprawcę

Trzy kobiety napastowane w Parku Reagana. Policja szuka sprawcy

Wstrząsające zdarzenia w gdańskim Parku Reagana! W sierpniu nieznany mężczyzna trzykrotnie dopuścił się napaści na tle seksualnym wobec kobiet. Pokrzywdzone zapamiętały charakterystyczne cechy sprawcy, w tym jego wysoki głos oraz błękitne oczy. Mężczyzna nadal jest poszukiwany przez policję.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które widziały poszukiwanego mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z policją. Do zgłaszania się zachęcają również kobiety, które mogły paść jego ofiarą.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku prowadzą postępowanie dotyczące trzech napaści na tle seksualnym, do których doszło 12, 14 i 17 sierpnia 2026 roku w Parku Reagana. Pokrzywdzone zostały trzy kobiety. Jak informują funkcjonariusze, sprawca wbrew ich woli doprowadził je do poddania się innym czynnościom seksualnym. Wszystkie trzy zdarzenia miały miejsce na terenie gdańskiego parku.

- Podczas pracy nad tą sprawą policjanci m.in. zabezpieczyli nagranie, które zarejestrowało wizerunek mężczyzny, mogącego mieć związek z tym przestępstwem, a także ustalili jego charakterystyczne cechy. Według pokrzywdzonych sprawcą miał być mężczyzna w wieku około 25-30 lat, szczupłej budowy ciała i mający około 180-185 cm wzrostu – podają policjanci w komunikacie.

Ma błękitne oczy i charakterystyczny głos. Tak pokrzywdzone opisują napastnika

Podczas dwóch napaści mężczyzna był ubrany w ciemną odzież. W trzecim przypadku miał na sobie ubrania widoczne na zdjęciach. Sprawca nosił kominiarkę oraz ciemny, zabudowany kask, spod którego widoczne były jego błękitne oczy. Poruszał się na hulajnodze elektrycznej ciemnego koloru.

Pokrzywdzone zwróciły uwagę na 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐚𝐤𝐭𝐞𝐫𝐲𝐬𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐚̨ 𝐜𝐞𝐜𝐡ę poszukiwanego mężczyzny. Chodzi o specyficzny sposób mówienia. Sprawca ma wysoki głos i wyraźnie przeciąga słowa. Posługuje się także poprawną polszczyzną, co może sugerować, że jest obywatelem Polski.

- Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę poruszającego się tą hulajnogą elektryczną, same zostały pokrzywdzone tym przestępstwem, lub mające informację mogące pomóc w ustaleniu sprawcy prosimy o kontakt z policjantką prowadzącą tę sprawę – dodają funkcjonariusze.

Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerem 47 74 16 195 lub drogą mailową na adres [email protected].

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