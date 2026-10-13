Sławomir D. zabił i zgwałcił 84-latkę. Wstrząsająca zbrodnia z Hyżnego

Przypomnijmy, do dramatu doszło pod osłoną nocy z 14/15 maja 2023 r. w miejscowości Hyżne (województwo podkarpackie). Sławomir D. miał wedrzeć się do domu 84-letniej pani Krystyny. Opis tego, co mężczyzna zrobił seniorce mrozi krew w żyłach – zdaniem śledczych zadał co najmniej 53 uderzenia w różne części ciała, usta zatkał dłonią i zgwałcił.

84-latka mieszkała samotnie, a jej ciało znalazła rodzina, która pomagała Krystynie w pracach domowych. Odkrycia dokonano 15 maja około godz. 10.00.

Sławomir D., mieszkaniec Hyżnego mieszkał w domu rodzinnym, nie pracował nigdzie na stałe. Miał nadużywać alkoholu, jak informowała prokuratura: "był osobą nadużywającą alkoholu, prowadzącą nieustabilizowany tryb życia. W/w nigdzie nie pracował, utrzymywał się ze zbieractwa złomu i drobnych kradzieży, zwłaszcza do pustostanów czy opuszczonych domów mieszkalnych."

Zbrodnia w Hyżnem. Wyrok Sądu Okręgowego podtrzymany

Wyrok 25 lat więzienia dla Sławomira D. zapadł przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie. Sąd orzekł również na rzecz pokrzywdzonego rodzeństwa tytułem zadośćuczynienia za krzywdę łączną kwotę 30 000 złotych. Apelacje od wyroku sądu I instancji złożyli Prokurator Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz obrońca oskarżonego. Obrońca Sławomira D., domaga się złagodzenia kary do 8 lat pozbawienia wolności, ponieważ oskarżony miał być częściowo niepoczytalny w chwili popełnienia przestępstwa.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 12 października 2026 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Mężczyzna może zostać zwolniony dopiero po odbyciu kary 20 lat pozbawienia wolności.