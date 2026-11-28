W piątek, 27 listopada 2026 r., około godziny 20:03 w Tylawie (powiat krośnieński) samochód osobowy wypadł z mostu i dachował w rzece Jasiołce.

Dwie osoby zostały poszkodowane w zdarzeniu, jedna z nich była nieprzytomna.

Strażacy wydobyli jedną osobę z wraku pojazdu.

Koszmarny wypadek w Tylawie. Samochód osobowy spadł z mostu do rzeki

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór, 27 listopada 2026 roku. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o godzinie 20:03. Wynikało z niego, że w miejscowości Tylawa, na drodze wojewódzkiej nr 897 w kierunku Jaślisk, doszło do wypadku z udziałem jednego pojazdu. Samochód osobowy z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn stracił przyczepność, uderzył w bariery, a następnie wypadł z mostu i dachował w rzece Jasiołce.

Pojazd został bardzo poważnie uszkodzony, zatrzymując się na dachu w korycie rzeki. W środku uwięziony został ranny człowiek. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratunkowe, w tym strażaków, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję.

Jedna osoba była nieprzytomna

Jedna z poszkodowanych osób znajdowała się już poza zniszczonym pojazdem, natomiast druga była uwięziona we wraku auta. Jak informuje portal Jasło 112, osoba znajdująca się wewnątrz samochodu była nieprzytomna. Strażacy musieli natychmiast przystąpić do ewakuacji poszkodowanego z wnętrza zniszczonej maszyny leżącej w wodzie. Obie osoby poszkodowane w tym zdarzeniu zostały niezwłocznie przekazane pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego z SPPR Krosno.

- W dniu 27.11.2026r. o godz. 20.03 zostaliśmy zadysponowani do wypadku samochodowego w miejscowości Tylawa kierunek Jaśliska droga wojewódzka 897, gdzie samochód osobowy spadł z mostu do rzeki Jasiołka. Do działań wyjechały 2 zastępy z naszej jednostki - relacjonują strażacy z Tylawy.

Na czas prowadzenia akcji ratowniczej oraz wyciągania wraku z koryta rzeki Jasiołka, ruch na drodze wojewódzkiej nr 897 w Tylawie został całkowicie wstrzymany.

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