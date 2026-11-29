Piękna Chinka ograła szefa amerykańskiego technologicznego giganta? Romans ze szpiegiem w świecie sztucznej inteligencji

To jeden z największych skandali ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych. W centrum afery znalazł się biznesmen, który przez 33 lata kierował Nvidią, dziś jedną z najcenniejszych firm świata. Firma produkuje zaawansowane układy komputerowe niezbędne do rozwoju sztucznej inteligencji, której używają dziś wszyscy, od dzieci po światowe korporacje.

Jensen Huang był jednym z najpotężniejszych osób w branży i należał do grona najbogatszych ludzi świata. Ale 29 października wszystko zmieniło się... na jakiś czas. „The New York Times” ujawnił bowiem, że żonatego biznesmena łączą bardzo zażyłe relacje z pewną tajemniczą Chinką, 42-letnią Alice Huang, związaną jeszcze niedawno z firmą Megaspeed z Singapuru. Zbieżność nazwisk kochanków jest przypadkowa, choć miliarder ma azjatyckie korzenie – urodził się na Tajwanie.

Nie chodziło tutaj jednak o skandal obyczajowy. Kobieta, według źródeł zbliżonych do służb USA, na które powoływał się „NYT”, podejrzewana jest o związki z chińskim wywiadem. Megaspeed już od dawna był pod obserwacją Amerykanów. Podejrzewali, że zaawansowane chipy wykorzystywane w sztucznej inteligencji trafiły do chińskich przedsiębiorstw z naruszeniem ograniczeń eksportowych USA. Czy Alice Huang grała w tym jakąś rolę?

Początkowo Jensen Huang zaprzeczał, by zdradził żonę. Jednak pod naciskiem mediów w końcu przyznał, że miał z Chinką romans. Potem wyszły na jaw inne jego zdrady – z paroma pracownicami Nvidii. 8 listopada Jensen Huang publicznie przeprosił żonę, rodzinę i pracowników. Ustąpił ze stanowiska, a jego wielka kariera wydawała się zrujnowana. Plotki o romansie znalazły więc potwierdzenie. Ale czy kobieta wyciągnęła od niego jakieś tajne technologie, na przykład robiąc zdjęcia, kopiując dane lub po prostu biorąc prezesa na spytki? Tego nie wiadomo!

Amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości przyznało, że nie ustalono ponad wszelką wątpliwość, że Alice Huang jest chińskim szpiegiem. Pekin oczywiście zdecydowanie odrzuca wszelkie oskarżenia w tej sprawie. Sprawa dotarła aż do Białego Domu. Donald Trump przyznał, że rozmawiał z Jensenem Huangiem, a amerykańskie FBI zajmuje się podejrzeniami dotyczącymi Alice Huang. Prezydent USA nie przesądził jednak o winie kobiety. Podkreślił, że najważniejsze jest ustalenie, czy rzeczywiście była szpiegiem. Zaznaczył, że gdyby podejrzenia się potwierdziły, odejście szefa Nvidii byłoby uzasadnione. Gdyby okazały się nieprawdziwe, sytuacja wyglądałaby inaczej. Później bronił skandalisty lekceważąco wypowiadając się o jego romansie. W efekcie Huang po 11 dniach banicji wrócił na stanowisko.

A co z Alice Huang? Rozpłynęła się w powietrzu! Była przesłuchiwana przez policję w Singapurze, gdzie na kilka miesięcy zatrzymano jej paszport. Ostatecznie pozwolono jej wyjechać, ale otrzymała zakaz powrotu do kraju. Obecne miejsce pobytu bizneswoman pozostaje nieznane. Tymczasem firma Megaspeed zapewnia, że Huang nie pracuje dla nich od niemal półtora roku.

Bez względu na to, czy kariera słynnego miliardera zostanie uratowana na dobre, czy nie, sprawa może mieć o wiele poważniejsze konsekwencje, niż tylko upadek jednego człowieka. Chipy Nvidii mają ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju sztucznej inteligencji, ale też dla bezpieczeństwa państwa. Stany Zjednoczone od lat ograniczają sprzedaż najbardziej zaawansowanych technologii do Chin i to oczywiste, że Pekin stara się te technologie pozyskać.

Nvidia w ostatnich latach stała się najważniejszym graczem w branży sztucznej inteligencji. Aż 60 proc. światowej mocy obliczeniowej AI opiera się na jej chipach. W centrach danych udział firmy sięga nawet 85 procent. Jej produkty są motorem wzrostu gospodarczego USA i gwarancją przewagi Stanów Zjednoczonych w wyścigu technologicznym z Chinami.

O najnowsze osiągnięcia związane z AI toczy się zakulisowa i brutalna wojna, a sprawa Huanga to wierzchołek góry lodowej. Kto rządzi sztuczną inteligencją, ten w dzisiejszych czasach ma w garści rząd dusz, miliardy dolarów i władzę. Czy w tym przypadku do wykradzenia najnowocześniejszych technologii służby specjalne wykorzystały metodę starą jak świat? Na razie jedno jest pewne - plotki na temat afery nie milkną, a sprawa Jensena Huanga powinna być przestrogą dla tych, którzy pod wpływem biurowego romansu tracą rozum.

BREAKING: Jensen Huang officially returns to Nvidia's office, $NVDA, and receives a standing ovation from Nvidia employees. "I'm going to be a better CEO the second time around," Jensen Huang told employees. https://t.co/WdhJtMdb71— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 23, 2026

Sonda Wybaczyłabyś zdradę? Nie, nigdy! Nie wiem, ciężko "gdybać" Tak, jeśli kocham to wybaczam