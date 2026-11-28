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Barack i Michelle Obama zmienili wygląd. Nowy wizerunek byłej pary prezydenckiej
Od momentu wyprowadzki Baracka Obamy z Białego Domu upłynęło już prawie dziesięć lat. Były prezydent Stanów Zjednoczonych ma dziś 65 lat, a jego żona Michelle skończyła 62 lata. Choć jeszcze niedawno pojawiały się w mediach plotki o kryzysie w ich związku, małżonkowie znów wystąpili wspólnie, a przy tej okazji... zaprezentowali odmieniony wizerunek. Dawna pierwsza dama zmieniła uczesanie i wyraźnie straciła na wadze, a jej całkowicie posiwiały mąż również jest znacznie szczuplejszy.
Wizyta Baracka i Michelle Obamów w Chicago. Pomoc przed Świętem Dziękczynienia
Według doniesień stacji ABC7 Chicago, w środę, 25 listopada, para pojawiła się w siedzibie organizacji charytatywnej Dion's Chicago Dream, która każdego tygodnia zapewnia świeżą żywność dla 5,4 tysiąca mieszkańców miasta. Bez wcześniejszych zapowiedzi Barack i Michelle Obamowie włączyli się w pracę zespołu i wspólnie z nim pakowali jedzenie, które miało dotrzeć do potrzebujących jeszcze przed obchodami Święta Dziękczynienia.
W trakcie przygotowywania paczek małżonkowie usłyszeli pytanie o to, czego nauczyli się w mijającym roku. „Dowiedziałem się, że się starzeję” – zażartował Barack Obama. „Z wiekiem przychodzi głęboka mądrość” – odpowiedziała mu Michelle.
Dion Dawson, założyciel instytucji, otrzymał informację o przyjeździe byłej pary prezydenckiej zaledwie godzinę przed ich pojawieniem się na miejscu. Zarówno on, jak i jego pracownicy nie kryli emocji, a samo spotkanie z gośćmi określił mianem niesamowitego przeżycia. Tegoroczne Święto Dziękczynienia były przywódca USA wraz z żoną mieli spędzić właśnie w Chicago.