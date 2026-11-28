Barack i Michelle Obama zmienili wygląd. Nowy wizerunek byłej pary prezydenckiej

Od momentu wyprowadzki Baracka Obamy z Białego Domu upłynęło już prawie dziesięć lat. Były prezydent Stanów Zjednoczonych ma dziś 65 lat, a jego żona Michelle skończyła 62 lata. Choć jeszcze niedawno pojawiały się w mediach plotki o kryzysie w ich związku, małżonkowie znów wystąpili wspólnie, a przy tej okazji... zaprezentowali odmieniony wizerunek. Dawna pierwsza dama zmieniła uczesanie i wyraźnie straciła na wadze, a jej całkowicie posiwiały mąż również jest znacznie szczuplejszy.

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Wizyta Baracka i Michelle Obamów w Chicago. Pomoc przed Świętem Dziękczynienia

Według doniesień stacji ABC7 Chicago, w środę, 25 listopada, para pojawiła się w siedzibie organizacji charytatywnej Dion's Chicago Dream, która każdego tygodnia zapewnia świeżą żywność dla 5,4 tysiąca mieszkańców miasta. Bez wcześniejszych zapowiedzi Barack i Michelle Obamowie włączyli się w pracę zespołu i wspólnie z nim pakowali jedzenie, które miało dotrzeć do potrzebujących jeszcze przed obchodami Święta Dziękczynienia.

W trakcie przygotowywania paczek małżonkowie usłyszeli pytanie o to, czego nauczyli się w mijającym roku. „Dowiedziałem się, że się starzeję” – zażartował Barack Obama. „Z wiekiem przychodzi głęboka mądrość” – odpowiedziała mu Michelle.

Dion Dawson, założyciel instytucji, otrzymał informację o przyjeździe byłej pary prezydenckiej zaledwie godzinę przed ich pojawieniem się na miejscu. Zarówno on, jak i jego pracownicy nie kryli emocji, a samo spotkanie z gośćmi określił mianem niesamowitego przeżycia. Tegoroczne Święto Dziękczynienia były przywódca USA wraz z żoną mieli spędzić właśnie w Chicago.

Ahead of the holiday, Michelle and I got a chance to pack some boxes of food for families in need with the team at Dion’s Chicago Dream. Wishing everyone celebrating tomorrow a wonderful Thanksgiving! https://t.co/klYHGUo3Pu— Barack Obama (@BarackObama) November 25, 2026