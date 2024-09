Sławomir D. zamordował staruszkę? Niewyobrażalne, co miał zrobić jej wcześniej

Przypomnijmy, do dramatu doszło w nocy z 14/15 maja 2023 r. w miejscowości Hyżne. Sławomir D. miał wedrzeć się do domu 84-latki, gdzie zgotował jej straszny koniec. Najpierw mężczyzna miał zgwałcić kobietę, a później zabić. Jak informował podczas rozprawy sądowej prokurator Arkadiusz Jarosz, mężczyzna "zadał co najmniej 53 urazy w różne części ciała". Prokuratura dokonała strasznych ustaleń. Opis tego, co miał dokonać Sławomir D. jest przerażający.

Mężczyznę zatrzymano 15 maja. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który był wielokrotnie przedłużany przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Zbrodnia w Hyżnem. Ruszył proces Sławomira D.

Podczas pierwszej rozprawy w poniedziałek (23 września 2024) odczytano akt oskarżenia, po czym sędzia wyłączył jawność procesu ze względu na drastyczny charakter zbrodni. Sławomir D. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

50-latek, mieszkaniec Hyżnego mieszkał w domu rodzinnym, nie pracował nigdzie na stałe. Miał nadużywać alkoholu, jak informowała prokuratura w komunikacie prasowym "był osobą nadużywającą alkoholu, prowadzącą nieustabilizowany tryb życia. W/w nigdzie nie pracował, utrzymywał się ze zbieractwa złomu i drobnych kradzieży, zwłaszcza do pustostanów czy opuszczonych domów mieszkalnych".84-latka mieszkała samotnie, jej ciało znaleźli bliscy, którzy na co dzień pomagali kobiecie w pracach domowych.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna został skierowany na badania psychiatryczne, które wykazały, że w chwili zarzucanego mu czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność pokierowania swoim postępowaniem. Biegli skazali również, że Sławomir D. jest zdolny do udziału w postępowaniu przed sądem. Wskazali również, że może przebywać w ZK i AS, jednakże wskazane jest odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla upośledzonych umysłowo.