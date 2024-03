Podkarpackie. Akt oskarżenia dla Sławomira D. Oskarżono go o bestialskie zgwałcenie i zamordowanie seniorki

7 marca 2024 roku Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przekazał informacje o akcie oskarżenia dla Sławomira Dz. z Hyżnego, który został oskarżony o bestialstwo wobec staruszki, którą brutalnie zamordował.

- Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, akt oskarżenia przeciwko 50 letniemu Sławomirowi D., którego oskarżono o to, że w nocy z 14/15 maja 2023 r. w miejscowości Hyżne, woj. podkarpackiego, chcąc pozbawić życia 84 letnią Krystynę S., po wdarciu się do domu mieszkalnego pokrzywdzonej, działając ze szczególnym okrucieństwem, zadał jej, ze znaczną siłą, co najmniej 53 ciosy ręką lub nogą, jak i przy użyciu bliżej nieustalonego narzędzia, a następnie przytrzymując pokrzywdzoną rozebrał ją do naga i po przełamaniu oporu Krystyny S., w związku z zastosowaną przemocą, doprowadził pokrzywdzoną do obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym, po czym uciskał ręką na jej szyję, czym spowodował odcięcie dopływu tlenu do jej dróg oddechowych i doprowadził do jej gwałtownego uduszenia, co skutkowało jej zgonem, dokonując w ten sposób zabójstwa pokrzywdzonej w związku z jej zgwałceniem, przy czym czynu tego dopuścił się mając ograniczoną w stopniu znacznym zdolność pokierowania swoim postępowaniem tj. o przestępstwo z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. w zw. z art. 148 § 2 pkt 1 k.k. w zw. art. 197 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k. Jak ustalono, w toku prowadzonego śledztwa, 84 letnia Krystyna S. zamieszkiwała samotnie. Natomiast Sławomir D. był osobą nadużywającą alkoholu, prowadzącą nieustabilizowany tryb życia. W/w nigdzie nie pracował, utrzymywał się ze zbieractwa złomu i drobnych kradzieży, zwłaszcza do pustostanów czy opuszczonych domów mieszkalnych. W dniu 14 maja 2023 roku w godzinach wieczornych Sławomir D. udał się do miejsca zamieszkania pokrzywdzonej. Jak ustalono, po tym jak znalazł się w domu pokrzywdzonej, do którego dostał się wykorzystując bądź to nieuwagę Krystyny S., bądź siłowo, zaatakował pokrzywdzoną, zadając jej co najmniej 53 ciosy ręką lub nogą, jak i przy użyciu bliżej nieustalonego narzędzia, a następnie dokonał zgwałcenia i zabójstwa pokrzywdzonej. Sławomir D. po dokonaniu zabójstwa, dokonał penetracji pomieszczeń, w poszukiwaniu wartościowych przedmiotów, w efekcie czego dokonał zaboru szeregu rzeczy bez większej wartości materialnej oraz gotówki w kwocie około 300 zł. Następnie ze skradzionymi rzeczami około godziny 6.00 następnego dnia, tj. 15 maja 2023 r. wyjechał rowerem z miejsca zamieszkania pokrzywdzonej i udał się do sklepu gdzie około godziny 6.30 zrealizował zakupy, płacąc skradzionymi pieniędzmi. Zwłoki pokrzywdzonej zostały ujawnione przez członków jej rodziny, którzy pomagali Krystynie S. w pracach domowych i w pracach wokół posesji, w dniu 15 maja 2023 r. około godziny 10.00. Sławomir D. był wielokrotnie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. W toku składanych wyjaśnień również wielokrotnie zmieniał swoją wersję wydarzeń lub korzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Przyznał się częściowo do czynności o charakterze seksualnym wobec pokrzywdzonej, natomiast nie przyznał się do faktu spowodowania obrażeń ciała u pokrzywdzonej jak i duszenia jej. Przyznał zarazem, że podczas zdarzenia objętego przedmiotem postępowania był sam i zabrał 300 zł, bowiem jak wyjaśnił, tyle było dla niego wystarczające. Z uwagi na charakter zarzucanego oskarżonemu czynu, a tym samym wątpliwości, co do stanu jego poczytalności w chwili popełnienia przestępstwa, Sławomir D. poddany został badaniom sądowo - psychiatrycznym. Biegli wskazali w treści sporządzonej opinii m. in, iż oskarżony w chwili zarzucanego mu czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność pokierowania swoim postępowaniem. Wskazali również, że jest zdolny do udziału w postępowaniu przed Sądem, jednakże celem obrony, wymaga pomocy profesjonalnego obrońcy z urzędu. Wskazali również, że może przebywać w ZK i AS, jednakże wskazane jest odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla upośledzonych umysłowo. Oskarżony został zatrzymany w dniu 15 maja 2023 roku i na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który był wielokrotnie przedłużany przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie i stosowany jest nadal. Sławomir D. nie był uprzednio karany. Za zarzucane oskarżonemu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności-przekazał Prokurator K. Ciechanowski.