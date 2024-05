Matura 2024 WOS poziom rozszerzony: odpowiedzi, arkusze CKE do pobrania. Nowa formuła 2023, stara formuła 2015

Matura 2024 WOS poziom rozszerzony ODPOWIEDZI + ARKUSZ CKE nowa formuła 2023 i stara formuła 2015

Matura 2024. Za nami obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Każdy zdający musi przystąpić obowiązkowo do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Do wyboru jest m.in. WOS, czyli wiedza o społeczeństwie. WOS przez wielu uczniów uznawany jest za jeden z najłatwiejszych przedmiotów do zdania. Czy tak jest naprawdę? Wiedzą to już osoby, które pisały w piątek maturę z WOS w nowej i starej formule (Formuła 2023 i formuła 2015). Jakie były pytania? Co było w arkuszach CKE? Wszystko już jasne. Po godz. 14 CKE opublikowała arkusze z WOS. Arkusze z WOS na poziomie rozszerzonym (PR) znajdziecie w tym artykule. Są to arkusze CKE zarówno z nowej jak i starej formuły.

Przypominamy, że aby zdać maturę 2024, należy zdobyć co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (tutaj nie jest określony próg zaliczenia). Wyniki matury 2024 z WOS będą znane 9 lipca 2024 roku.

