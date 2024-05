Nieprawdopodobne co wyprawia się w domu Rodowicz. To przechodzi ludzkie pojęcie

Maryla Rodowicz po rozwodzie z byłym już mężem nie załamała się. Wokalistka rzuciła się za to w wir pracy. Nie można się temu dziwić, dom, w którym obecnie mieszka kosztuje krocie, a emerytura gwiazdy nie wystarcza na zbyt wiele.

"Pracuję dużo dlatego, że muszę opłacić rachunki. A jednak ten duży dom generuje codziennie duże koszty. Niestety, rachunki to rachunki i trzeba je płacić. W dodatku straciłam samochód, więc musiałam wynająć inny" - mówiła Rodowicz w "Twoim Imperium".

Niedawno Maryla Rodowicz chwaliła się, że właśnie pracuje nad nowym krążkiem. Ma na nim śpiewać z młodymi artystami. W związku z promocją swoich utworów gwiazda chętnie udziela wywiadów i rozprawia nie tylko o pracy, ale także o życiu prywatnym. Nie do wiary, co wyprawia się w jej domu. Aż trudno uwierzyć, w to co mówi.

Maryla Rodowicz wyznała, że w jej posiadłości pojawiają się obcy ludzie. Mają oni brać udział w wystawnych kolacjach, które organizuje gwiazda. Na imprezach w willi piosenkarki pojawią się jej ulubieni sąsiedzi oraz dzieci 78-latki.

"Od czasu do czasu, raz na kilka miesięcy urządzam kolacyjkę, na którą zapraszam moich ulubionych sąsiadów. Ograniczeniem jest wyłącznie liczba krzeseł przy stole. Jeżeli dołączają do tego moje dzieci z przyległościami, czyli ze swoimi połówkami, mamy komplet. Zostają dwa wolne krzesła. Pozwalam nowo poznanym osobom wejść do mojego świata. Zaznaczam, że u mnie nie ma cateringu, wszystko się przyrządza w mojej kuchni, a znam mnóstwo świetnych przepisów. Po skończonej kolacji idziemy na tak zwane miękkie, czyli na kanapy. I wtedy gadamy, gadamy, często do świtu. Żartujemy, śmiejemy się. A ja się czuję wtedy bardzo szczęśliwa" - powiedziała wyraźnie zadowolona gwiazda podczas rozmowy z dziennikarzami "Vivy".

