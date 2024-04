Kevin Mglej schudł połowę Roksany Węgiel! Wyzywali go od grubasów, teraz go nie rozpoznają

Maryla Rodowicz i jej znak rozpoznawczy

Znakiem rozpoznawczym Maryli Rodowicz od lat jest ta sama fryzura - długie blond włosy z prostą grzywką lekko zachodzącą na oczy i zasłaniającą czoło. Piosenkarka w jednym z wywiadów zdradziła, dlaczego nie zmienia uczesania. - Nie cierpię swojej twarzy, dlatego ją zasłaniam włosami. Zawsze miałam kompleks. Jak oglądam swoje programy telewizyjne czy wywiady, to cały czas narzucam włosy. Miałam kompleks, że muszę zwęzić swoją twarz - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Gwiazda unika fryzjerów

Włosy dla Maryli są tak cenne, że artystka woli pielęgnować je sama. Fryzjerów omija więc szerokim łukiem. - O włosy dbam teraz sama. Sama je myję, sama farbuję odrosty. To dla mnie nie jest problem, wcześniej też to robiłam. Myślę jednak, że może powinnam obciąć włosy. Byłoby łatwiej je pielęgnować - dodała w innym wywiadzie. Gwiazda nigdy nie zdecydowała się na zmianę koloru. Przede wszystkim dlatego by ich nie niszczyć, a poza tym blond odmładza. Chcąc zaskoczyć fanów, Rodowicz jedynie pojawiała się w perukach i to zaledwie kilka razy.

Maryla Rodowicz ma sobowtóra. To zagraniczna gwiazda!

Ostatnio w takiej samej fryzurze jak Rodowicz zaprezentowała się światowej sławy artystka - Rihanna, która po metamorfozie do złudzenia przypomina naszą gwiazdę. Długość, kolor włosów i cięcie jest identyczne jak naszej piosenkarki. Wysłaliśmy Maryli Rodowicz zdjęcie zagranicznej piosenkarki z informacją, że zrobiła sobie fryzurę "na Marylę". - Chce wyglądać młodziej - odpowiedziała nam Rodowicz, która uznała, że Rihanna wzoruje się na niej, by wyglądać tak młodo jak ona.

