Minge, Mroczek, Powierza i inne gwiazdy wycięły sobie powieki. Aż boli od samego patrzenia!

Nadmiar skóry na powiekach to zmora wielu kobiet, ale i mężczyzn. Ten problem dotyczy osób w starszym wieku, bowiem z wiekiem w skórze obniża się zawartość kolagenu, elastyny, a także kwasu hialuronowego, co powoduje, że skóra staje się wiotka. Jedni decydują się na zabieg ze względów estetycznych, inni zdrowotnych, bowiem opadająca na rzęsy powieka powoduje ograniczenie pola widzenia. Tak właśnie było w przypadku Ewy Minge. - Była to powtórna moja operacja powiek. Pierwszy raz poddałam się jej ze względu na opadające powieki, które ograniczały pole widzenia, ale także zwyczajnie były nieestetyczne. Operacji opadających powiek poddaje się bardzo wiele osób. W przypadku zaleceń okulistycznych jest on refundowany przez NFZ i wykonuje go wielu okulistów. Mój poprzedni zabieg, który wykonywał inny lekarz, był niestety nieudany i wymagał poprawy ze względu na grube nieestetyczne blizny i asymetrię - wyznała "Super Expressowi" projektantka.

Górska pokazała drastyczne zdjęcia ze stołu zabiegowego

Joanna Górska również postanowiła zmienić mankament swojej urody, który bardzo jej przeszkadzał. Dziennikarka udała się do chirurga plastycznego, który za pomocą skalpela przywrócił jej piękne spojrzenie. - Nie ma to jak nowe spojrzenie bez ciężkiej, kładącej się na rzęsach powieki i bez pomniejszającego się pola widzenia. Poprawa wyglądu… to tylko skutek uboczny - napisała na Instagramie, na którym pokazała zdjęcia zaraz po wycięciu nadmiaru skóry.

Powierza miała spuchniętą twarz pełną siniaków

Każdy chce spowolnić procesy starzenia i czuć się dobrze w swojej skórze. Anna Powierza również pochwaliła się rezultatami zabiegu wycięcia skóry na powiekach. - I owszem! Zrobiłam to! Tak jak za nic bym nic w siebie nie wstrzyknęła, tak wycinanie to zupełnie inna bajka. Tym razem cudna pani doktor wycięła nadmiar skóry na powiekach. Czy wy macie świadomość, że ten zabieg można zrobić na NFZ? Jeśli macie w planach wycięcie powiek, sprawdźcie, czy nie kwalifikujecie się ze względów zdrowotnych. Czeka się dłuuuugo, ale... warto! - powiedziała Powierza.

Rafał Mroczek zrobił to za namową siostry

Na taki krok decyduje się również coraz więcej mężczyzn. Pod nóż położył się Rafał Mroczek, który jest zachwycony efektem końcowym. - W końcu mogę na świat spojrzeć "pełnym okiem". Siostrzyczko, dzięki, że mnie namówiłaś. Blefaroplastyka, czyli zabieg korekty powiek górnych. Wskazaniem do zabiegu jest nadmiar skóry na powiece górnej powodujący ograniczone pole widzenia - napisał gwiazdor "M jak miłość" zaraz po opuszczeniu kliniki. - Przede wszystkim teraz wszystko widzę bez ciągłego podnoszenia czoa - dodał.

Wszystko wskazuje na to, że grono gwiazd, które postanowiły odmłodzić się i poprawić pole widzenia, dołączył Andrzej Piaseczny. Gwiazdor zamieścił ostatnio w mediach społecznościowych filmik, na którym zwracał się do swoich fanów. Piosenkarz miał na twarzy przeciwsłoneczne okulary, przez które można było dostrzec na jego skroniach szwy, a na nosie plastry.

Ewa Minge wbiła sobie w twarz 46 igieł. Mocne nagranie z zabiegu | Gwiazdy bez maski