Tragedia na drodze pod Przeworskiem. Nie żyje rowerzysta!

Do tego tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek, 8 kwietnia 2025 roku po godz. 16.00. We wsi Majdan Sieniawski, na drodze wojewódzkiej nr 875 mężczyzna jadący samochodem potrącił rowerzystę.

- Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący peugeotem, 52-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego, jadąc w kierunku Biłgoraja, potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji, życia 57-letniego rowerzysty, mieszkańca gminy Adamówka, nie udało się uratować. Kierowca peugeota był trzeźwy - przekazała Justyna Urban, Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia, sporządzili dokumentację, która pozwoli na dokładne wyjaśnienie okoliczności wypadku. Ruch był utrudniony przez kilka godzin.

Na miejscu interweniowali również medycy z Zespołu ratownictwa Medycznego oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przeworsku oraz druhowie z OSP Majdan Sieniawski i OSP Krasne.

W 2024 roku doszło do 3 788 wypadków z udziałem rowerzystów, w których zginęło 168 osób, a 3 450 zostało rannych. To wzrost w porównaniu do 2023 roku, kiedy to było 3 596 wypadków. – wynika z danych Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji.

Z danych policyjnych wynika, że rowerzyści są statystycznie rzadko sprawcami wypadków drogowych, ale mogą być przyczyną kolizji. W 2015 roku rowerzyści byli sprawcami 5% wypadków drogowych., zaś w 2023 roku cykliści spowodowali 1313 wypadków. Najczęstsze przyczyny wypadków z rowerzystami to min.: nieostrożność i nieprzestrzeganie przepisów drogowych, kierowca nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, kierowca nieprawidłowo przejechał przez przejazd dla cyklistów, lub kierowca błędnie wyprzedził. W wielu przypadkach policyjnych statystyk okazuje się też, że to rowerzyści byli pod wpływem alkoholu.

Jak było w Majdanie Sieniawskim wyjaśni śledztwo prokuratury.