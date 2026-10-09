Zniszczył mikrofon w tczewskim kościele. To nie wszystko! 66-latek usłyszał dwa zarzuty

Niecodzienne i bulwersujące zdarzenie w jednym z kościołów w Tczewie wstrząsnęło lokalną społecznością.

Sprawca zniszczył mikrofon i podjął próbę włamania do kościelnej skarbonki, co natychmiast uruchomiło policyjne śledztwo.

Funkcjonariusze zatrzymali 66-letniego mężczyznę, któremu postawiono dwa zarzuty, a za popełnione czyny grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Zniszczony mikrofon i próba włamania w tczewskim kościele. Sprawą zajęła się policja

Do policjantów z Tczewa wpłynęło zawiadomienie o zniszczeniu mikrofonu oraz próbie włamania do skarbonki znajdującej się w jednym z miejscowych kościołów. Wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia zajęli się funkcjonariusze pionu kryminalnego. Na podstawie zgromadzonych dowodów wytypowali mężczyznę, którego podejrzewali o związek z tymi czynami.

- Policjanci przyjęli zawiadomienie dotyczące zdarzeń, do których doszło w jednym z kościołów na terenie Tczewa. Sprawa dotyczyła zniszczenia mikrofonu oraz próby włamania do znajdującej się w kościele skarbonki. Czynności w tej sprawie podjęli policjanci pionu kryminalnego. Funkcjonariusze zgromadzili i przeanalizowali materiał dowodowy – informują policjanci z Tczewa.

66-latek zatrzymany przez policję. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy 66-latka. Mężczyznę został przewieziony do jednostki policji. Na podstawie zgromadzonych dowodów śledczy postawili mu dwa zarzuty: zniszczenia mienia o wartości 850 złotych oraz usiłowania kradzieży z włamaniem. Za pierwsze z tych przestępstw grozi do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież z włamaniem Kodeks karny przewiduje karę od roku do 10 lat więzienia. W przypadku usiłowania obowiązują takie same granice kary jak za dokonanie przestępstwa. O dalszym losie 66-latka zdecyduje sąd.

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