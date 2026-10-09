Taka będzie zima na przełomie 2026/2027 roku. Gdzie spadnie najwięcej śniegu?

Śnieg i mróz coraz bliżej Polski? Prognozy IMGW na najbliższe miesiące mogą zaskoczyć

W najwyższych partiach Tatr temperatura będzie okresowo spadać poniżej zera. Prognozowane są również mgły i opady, miejscami także niewielkie opady śniegu. Na Rysach termometry wskażą od -0,9 do 4,4 st. C, natomiast na Gerlachu od -1,1 do 4,1 st. C. W pozostałych regionach Polski na pierwsze opady śniegu trzeba będzie jeszcze poczekać. Kalendarzowa zima rozpocznie się dopiero 21 grudnia, jednak zimowe warunki mogą pojawić się znacznie wcześniej.

Według prognoz IMGW pierwsze opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu, mogą wystąpić na nizinach jeszcze przed 1 grudnia. Z aktualnych prognoz długoterminowych wynika jednak, że w 2026 roku silniejsze mrozy mogą nadejść nieco później. Jesienią niewykluczone są wyraźne spadki temperatury związane z napływem chłodnego powietrza, które zmuszą Polaków do zamiany lekkich kurtek na cieplejszą odzież. Sam grudzień zapowiada się natomiast na nieco cieplejszy od normy wieloletniej w całym kraju.

Zima 2026/2027 może przynieść sporo śniegu. IMGW wskazuje regiony z największymi opadami

Warto jednak pamiętać, że prognozy sezonowe przedstawiają średnie warunki pogodowe dla całego miesiąca. Nie oznacza to więc, że cieplejszy od normy grudzień będzie całkowicie pozbawiony śniegu i mrozu. Możliwe są okresy z ujemną temperaturą utrzymującą się przez całą dobę, a także intensywne opady śniegu. A czego można spodziewać się w styczniu 2027 roku? Według aktualnych prognoz średnia temperatura w Polsce powinna mieścić się w normie wieloletniej. Jednocześnie na północy kraju oraz w południowym pasie, od Opolszczyzny po Podkarpacie, przewidywane są opady przekraczające normę.

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że zima 2026/2027 może być stosunkowo wilgotna. Dotyczy to szczególnie wybrzeża oraz północno-wschodnich krańców Polski, gdzie pogoda będzie często kształtowana przez układy niżowe. Większe sumy opadów deszczu i śniegu prognozowane są między innymi w rejonie Szczecina, Koszalina i Gdańska. Niże napływające znad Atlantyku i Bałtyku mogą regularnie przynosić nad te obszary chmury z dużą ilością wilgoci.

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Na nadejście prawdziwie zimowej pogody nieco dłużej mogą poczekać mieszkańcy Pomorza. Według aktualnych prognoz średnia temperatura w grudniu w Gdańsku wyniesie około 3 st. C. Nieco inaczej zapowiada się styczeń 2027 roku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że na północy Polski, w tym na Pomorzu oraz w województwie kujawsko-pomorskim, suma opadów może przekroczyć normę wieloletnią. Trzeba jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe nie są w pełni pewne. Im bardziej odległego okresu dotyczą, tym trudniej dokładnie przewidzieć warunki atmosferyczne, dlatego przedstawione prognozy mogą jeszcze ulec zmianie.

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