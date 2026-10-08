Pogoda dla Gdańska: 9-11 października

Mieszkańcy Gdańska i turyści planujący weekend w tym mieście powinni uważnie śledzić prognozę, która zapowiada sporo zmian. Pierwsza część weekendu upłynie pod znakiem deszczowej aury, ale niedziela przyniesie wyczekiwane rozpogodzenie. Temperatury przez cały ten czas będą oscylować w podobnych, jesiennych granicach, choć jeden dzień okaże się wyraźnie chłodniejszy.

Początek weekendu z deszczem i silnym wiatrem

Weekend w Gdańsku rozpocznie się pochmurnie. Już w piątek, 9 października, niebo nad miastem zdominują chmury, z których okresami będą występować słabe opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, ze spadkiem temperatury do około 9 stopni. Charakterystycznym elementem pogody tego dnia będzie odczuwalny wiatr, który będzie wiał ze średnią prędkością około 7 m/s, co dodatkowo obniży temperaturę odczuwalną.

Sobota: wciąż deszczowo, ale cieplej

Drugi dzień weekendu, sobota 10 października, nie przyniesie jeszcze końca opadów. Podobnie jak w piątek, nad Gdańskiem utrzyma się zachmurzenie ze słabym deszczem. Mimo to będzie to najcieplejszy dzień w prognozowanym okresie. Słupki rtęci w ciągu dnia mogą pokazać nawet nieco ponad 13 stopni. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 10 stopni. Wyraźną ulgę przyniesie słabnący wiatr – jego prędkość zmniejszy się do około 4 m/s, co sprawi, że aura, mimo deszczu, będzie nieco łagodniejsza.

Niedziela przyniesie pogodowy przełom

Kluczowa i najbardziej oczekiwana zmiana w pogodzie nastąpi w niedzielę, 11 października. Tego dnia deszczowa aura w końcu ustąpi. Prognozy nie przewidują już żadnych opadów, a nad miastem pojawi się umiarkowane zachmurzenie, dające szansę na przejaśnienia. Za tę poprawę trzeba będzie jednak zapłacić niewielkim ochłodzeniem. Niedziela okaże się najchłodniejszym dniem weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą zaledwie 12 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie spadek temperatury do około 8 stopni. Wiatr pozostanie na umiarkowanym poziomie, wiejąc z prędkością około 5 m/s.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna prognoza dla Gdańska wymaga elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Deszczowy i wietrzny piątek oraz wciąż wilgotna sobota to dobra okazja do skorzystania z bogatej oferty kulturalnej miasta. Wizyta w muzeum, galerii sztuki czy spędzenie popołudnia w jednej z przytulnych kawiarni pozwoli przeczekać niesprzyjającą aurę. Z kolei niedziela, wolna od deszczu, będzie idealnym dniem na aktywności na świeżym powietrzu. To świetny moment na długi spacer brzegiem morza, rodzinną wycieczkę rowerową po licznych ścieżkach czy po prostu zwiedzanie urokliwych zakątków miasta bez konieczności noszenia parasola.

Dane pogodowe: OpenWeather