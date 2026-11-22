Która data Andrzejek jest poprawna? Wiele osób wciąż to myli i wskazuje złą

Każdego roku tłumy Polaków zastanawiają się nad właściwym momentem na przygotowanie klucza i roztopionego wosku. Choć termin wydaje się niezmienny, układ dni w kalendarzu potrafi czasem skomplikować towarzyskie plany. W 2026 roku dochodzi do wyjątkowej sytuacji, ponieważ noc tradycyjnych wróżb zbiega się z rozpoczęciem czasu oczekiwania na Boże Narodzenie, co dla osób przywiązanych do zasad religijnych bywa sporym wyzwaniem.

W powszechnej świadomości zabawa andrzejkowa funkcjonuje jako finałowy moment na huczne imprezy przed nastaniem Adwentu. W 2026 roku mamy jednak do czynienia z anomalią, gdyż pierwsza niedziela Adwentu wypada niezwykle wcześnie i przypada już 29 listopada. Taki rzadki układ sprawia, że wieczór wróżb wkracza bezpośrednio w okres liturgicznej zadumy. Stanowi to nie lada zagwozdkę dla organizatorów spotkań ze znajomymi, którzy chcą pogodzić ludowe obrzędy z wymogami wiary.

Największe wątpliwości budzi jednak sam wybór odpowiedniego dnia, czyli dylemat między 29 a 30 listopada. Rozwiązanie tej zagadki sięga dawnych polskich obyczajów nakazujących celebrowanie wigilii danego święta. Imieniny Andrzeja widnieją w kalendarzu 30 listopada, ale zgodnie z wielowiekową tradycją wróżby odprawia się wieczorem w dniu poprzedzającym tę datę. Działa tutaj identyczny mechanizm jak w przypadku Wigilii Bożego Narodzenia, kiedy do uroczystego świętowania zasiadamy na dzień przed właściwym świętem.

Oznacza to, że tradycyjne przelewanie wosku i wyścigi butów do progu należy zaplanować na noc z 29 na 30 listopada. Właśnie ten konkretny przedział czasowy ma w naszej rodzimej obyczajowości najgłębsze korzenie. Osoby planujące wspólne wróżenie w gronie przyjaciół powinny zdecydować się na niedzielny wieczór 29 listopada dla zachowania pełnej zgodności z historią, nawet przy tak specyficznym ułożeniu tegorocznego kalendarza.

Quiz. Andrzejki w czasach PRL-u. Pamiętasz, jak je obchodzono? Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Kiedy obchodzono Andrzejki? 31 października W nocy z 29 na 30 listopada 30 listopada Następne pytanie

Historia Andrzejek w Polsce i zapomniane Katarzynki. Jak dawniej wróżono z wosku?

Obecnie wieczór andrzejkowy stanowi głównie pretekst do wesołych spotkań i dobrej zabawy, jednak przed wiekami podchodzono do niego z pełną powagą. Najstarsze pisemne ślady tego obyczaju w polskiej literaturze pochodzą z 1557 roku. Odnotował je wówczas w swoich pracach historyk Marcin Bielski, co potwierdza ponad 450-letnią obecność tych wróżb w naszej kulturze i ich silne zakorzenienie w narodowym dziedzictwie.

Należy podkreślić, że w swojej pierwotnej formie obrzędy andrzejkowe były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla panien na wydaniu. Młode kobiety głęboko wierzyły, że ta szczególna noc pozwoli im odkryć imię przyszłego męża albo wskazać termin rychłego zamążpójścia. Cały rytuał przebiegał w atmosferze ogromnego skupienia i emocji, a uczestniczki w ciszy wypatrywały proroczych sygnałów płynących z marzeń sennych lub ludowych rytuałów.

Warto dodać, że nieżonaci mężczyźni posiadali w przeszłości swoje własne święto o podobnym charakterze. Nosiło ono nazwę Katarzynek i przypadało kilka dni wcześniej, dokładnie w nocy z 24 na 25 listopada. W tym terminie kawalerowie próbowali przewidzieć swoją przyszłość uczuciową za pomocą specjalnych wróżb. Z biegiem lat męskie obrzędy uległy zapomnieniu, a ich funkcję w życiu towarzyskim przejęły Andrzejki, przekształcając się w uniwersalną imprezę dla każdego niezależnie od płci.

Dzisiejsze przelewanie wosku przez dziurkę od klucza stanowi uroczy relikt polskiego folkloru, dający szansę na chwilę oddechu od rutyny. Współcześnie podchodzimy do tego jak do sentymentalnej rozrywki i uatrakcyjnienia imprezy, a nie rzeczywistej metody na odkrywanie losu. Niezwykle ciekawy jest fakt, że dawne rytuały matrymonialne ewoluowały w swobodne spotkania towarzyskie dla różnych pokoleń, opierając się przy tym upływowi czasu oraz zmianom obyczajowym.

Mimo że w 2026 roku zabawa andrzejkowa odbywa się w nietypowym kontekście kalendarzowym, sam zwyczaj niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Bez względu na to, czy ktoś wybiera kameralne spotkanie w domowym zaciszu, czy huczną imprezę w większej grupie, nawiązanie do historycznych obrzędów nadaje temu wieczorowi niepowtarzalny charakter. Najlepiej podejść do wróżb z przymrużeniem oka i po prostu docenić barwność rodzimej tradycji, potrafiącej intrygować nawet po kilkuset latach.