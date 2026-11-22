Tragiczny wypadek na ulicy Tynieckiej w Krakowie. Rowerzysta zmarł w szpitalu

W sobotę, 21 listopada po południu na ulicy Tynieckiej w Krakowie rozegrał się dramat. Kierujący rowerem elektrycznym mężczyzna z niewyjaśnionych jeszcze powodów wjechał w barierki chroniące tamtejszą ścieżkę rowerową, co skończyło się tragicznie.

Wstępne ustalenia pracujących nad sprawą policjantów wskazują, że rowerzysta prawdopodobnie stracił kontrolę nad swoim pojazdem. Osoby będące świadkami tego wypadku błyskawicznie wezwały na miejsce pomoc. Ranny mężczyzna odniósł bardzo ciężkie obrażenia i trafił do szpitala w poważnym stanie.

Walka lekarzy o życie pacjenta zakończyła się jednak niepowodzeniem. Małopolska policja oficjalnie potwierdziła zgon poszkodowanego mężczyzny pomimo udzielonej mu pomocy medycznej.

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Funkcjonariusze przez wiele godzin prowadzili działania w miejscu tragedii, skupiając się na zabezpieczaniu śladów oraz odtwarzaniu dokładnego przebiegu wypadku. W pracach na ulicy Tynieckiej brał udział także biegły specjalizujący się w rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Zadaniem śledczych jest teraz zrekonstruowanie ostatnich momentów przed uderzeniem i wyjaśnienie przyczyn utraty panowania nad pojazdem, w czym pomogą zeznania świadków oraz dokładne badanie samego jednośladu.

„Na miejscu zdarzenia policjanci przeprowadzili czynności z udziałem biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Obecni byli również świadkowie, którzy powiadomili służby. Teraz ustalana będzie między innymi dokładna trasa, którą poruszał się rowerzysta” – przekazała Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.

Pod lupę specjalistów trafi także sam rower elektryczny należący do zmarłego. Eksperci sprawdzą, czy stan techniczny jednośladu przyczynił się do zaistnienia wypadku i miał wpływ na jego przebieg. Dokładne powody tej tragedii pozostają na ten moment nieznane, a ostateczne wnioski przyniesie dopiero dalsze śledztwo.

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